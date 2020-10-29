Совсем без масла и жира! Такие котлеты вы точно не готовили: получаются очень сочные

Сегодня хочу сделать котлеты с овощами, которые будем запекать в духовке без растительного масла, но они останутся очень сочными, мягкими и нежными. Кроме моркови вы также можете добавить в фарш еще тертую цветную капусту, получится очень полезно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 2 шт;

морковь, 1 шт;

лук, 1 шт;

картофель, 3 шт;

крахмал, 1 ч.л;

соль, перец и специи.

Процесс приготовления

Фарш берите любой по своему вкусу. Я взяла куриное филе и перебила его в блендера в фарш вместе с луком.

Сырую морковь трем на средней терке и смешиваем с фаршем.

Также натираем и картофель, отжимаем сок и смешиваем все с фаршем.

По вкусу солим и перчим, добавляем любимые специи для котлет, хорошо вымешиваем.

Совет: добавьте еще измельченные укроп и чеснок.

Формируем котлеты и выкладываем их в форму для запекания.

Яйцо смешиваем с солью и перцем, взбиваем вилкой и поливаем котлеты.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 30 минут.