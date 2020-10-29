Совсем без масла и жира! Такие котлеты вы точно не готовили: получаются очень сочные

Сегодня хочу сделать котлеты с овощами, которые будем запекать в духовке без растительного масла, но они останутся очень сочными, мягкими и нежными. Кроме моркови вы также можете добавить в фарш еще тертую цветную капусту, получится очень полезно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 2 шт;
- морковь, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- картофель, 3 шт;
- крахмал, 1 ч.л;
- соль, перец и специи.
Процесс приготовления
Фарш берите любой по своему вкусу. Я взяла куриное филе и перебила его в блендера в фарш вместе с луком.
Сырую морковь трем на средней терке и смешиваем с фаршем.
Также натираем и картофель, отжимаем сок и смешиваем все с фаршем.
По вкусу солим и перчим, добавляем любимые специи для котлет, хорошо вымешиваем.
Совет: добавьте еще измельченные укроп и чеснок.
Формируем котлеты и выкладываем их в форму для запекания.
Яйцо смешиваем с солью и перцем, взбиваем вилкой и поливаем котлеты.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 30 минут.
Подаю такие котлеты с салатами, рисом отварным, гречкой и картофельными блюдами, соусами и аджикой.
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