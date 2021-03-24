Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Ужин без возни и заморочек. Все просто и очень вкусно, а главное доступно каждому. Мы ели и ели, всей семьей и не могли оторваться.

Если не знаете, что приготовить на ужин то приготовьте это простое блюдо. Все настолько просто, что ВЫ представить не можете. Один раз так сделайте и будите готовить так всегда.

Я не думала, что с обычной гречки может получится такая вкуснота. Это и отличная закуска и перекус, потрясающая идея в пост. Готовьте и удивляйте своих родных простыми и вкусными блюдами.

Начнем с того что лук нарежем достаточно мелко

На горячую сковороду наливаем немного растительного масла и отправляем лук

Жарим до появления легкого золотистого цвета

Гречку промываем под проточной водой

Промытую гречку отправляем к луку

Заливаем двумя стаканами воды. Накрываем крышкой и варим до готовности, можно даже немного переварить

Горячую гречку отравляем в глубокую миску и добавляем манку

Добавим две чайные ложки соли, тут смотрите по вкусу

Добавим прованские травы, со специями можно экспериментировать

Добавим перец (по вкусу)

Перемешаем и оставим на 5-10 минут

Сюда натрем на мелкой терке один картофель и перемешаем

Из нашей смеси лепит котлеты и обваливаем в муке

На горячую сковородку наливаем растительное масло и жарим наши котлетки с обеих сторон до золотистой корочки

А пока жарим котлеты, приготовим простой и очень вкусный салат из трёх ингредиентов.

Морскую капусту хорошенько измельчим

Отправим в миску и добавим квашеную капусту

Болгарский перец нарежем на кубики

Отправим в миску. Заправим тремя столовыми ложками растительного масла и перемешаем

Вот такой простой и вкусный ужин у меня получился

Как вам такие котлеты?

Приятного аппетита!!!

Рецепт:

Гречка 1 ст.

Картофель 1 шт.

Лук 1 шт.

Манка 4 ст.л.

Мука

Соль, сахар, перец,

Пров. травы

Салат

Морская капуста 150 г.

Квашеная капуста 150 г.

Перец болгарский 1 шт.

Масло растительное.

Давайте жить вкусно!