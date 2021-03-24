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Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет

Ужин без возни и заморочек. Все просто и очень вкусно, а главное доступно каждому. Мы ели и ели, всей семьей и не могли оторваться.

Если не знаете, что приготовить на ужин то приготовьте это простое блюдо. Все настолько просто, что ВЫ представить не можете. Один раз так сделайте и будите готовить так всегда.

Я не думала, что с обычной гречки может получится такая вкуснота. Это и отличная закуска и перекус, потрясающая идея в пост. Готовьте и удивляйте своих родных простыми и вкусными блюдами.

Начнем с того что лук нарежем достаточно мелко

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

На горячую сковороду наливаем немного растительного масла и отправляем лук

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Жарим до появления легкого золотистого цвета

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Гречку промываем под проточной водой

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Промытую гречку отправляем к луку

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Заливаем двумя стаканами воды. Накрываем крышкой и варим до готовности, можно даже немного переварить

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Горячую гречку отравляем в глубокую миску и добавляем манку

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Добавим две чайные ложки соли, тут смотрите по вкусу

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Добавим прованские травы, со специями можно экспериментировать

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Добавим перец (по вкусу)

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Перемешаем и оставим на 5-10 минут

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Сюда натрем на мелкой терке один картофель и перемешаем

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Из нашей смеси лепит котлеты и обваливаем в муке

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

На горячую сковородку наливаем растительное масло и жарим наши котлетки с обеих сторон до золотистой корочки

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

А пока жарим котлеты, приготовим простой и очень вкусный салат из трёх ингредиентов.

Морскую капусту хорошенько измельчим

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Отправим в миску и добавим квашеную капусту

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Болгарский перец нарежем на кубики

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Отправим в миску. Заправим тремя столовыми ложками растительного масла и перемешаем

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Вот такой простой и вкусный ужин у меня получился

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Как вам такие котлеты?

Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Приятного аппетита!!!

Рецепт:

  • Гречка 1 ст.
  • Картофель 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Манка 4 ст.л.
  • Мука
  • Соль, сахар, перец,
  • Пров. травы

Салат

  • Морская капуста 150 г.
  • Квашеная капуста 150 г.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Масло растительное.

Давайте жить вкусно!

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