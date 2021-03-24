Вкусный ужин без грамма мяса. Сытно и вкусно, даже остыть не успеет.

Ужин без возни и заморочек. Все просто и очень вкусно, а главное доступно каждому. Мы ели и ели, всей семьей и не могли оторваться.
Если не знаете, что приготовить на ужин то приготовьте это простое блюдо. Все настолько просто, что ВЫ представить не можете. Один раз так сделайте и будите готовить так всегда.
Я не думала, что с обычной гречки может получится такая вкуснота. Это и отличная закуска и перекус, потрясающая идея в пост. Готовьте и удивляйте своих родных простыми и вкусными блюдами.
Начнем с того что лук нарежем достаточно мелко
На горячую сковороду наливаем немного растительного масла и отправляем лук
Жарим до появления легкого золотистого цвета
Гречку промываем под проточной водой
Промытую гречку отправляем к луку
Заливаем двумя стаканами воды. Накрываем крышкой и варим до готовности, можно даже немного переварить
Горячую гречку отравляем в глубокую миску и добавляем манку
Добавим две чайные ложки соли, тут смотрите по вкусу
Добавим прованские травы, со специями можно экспериментировать
Добавим перец (по вкусу)
Перемешаем и оставим на 5-10 минут
Сюда натрем на мелкой терке один картофель и перемешаем
Из нашей смеси лепит котлеты и обваливаем в муке
На горячую сковородку наливаем растительное масло и жарим наши котлетки с обеих сторон до золотистой корочки
А пока жарим котлеты, приготовим простой и очень вкусный салат из трёх ингредиентов.
Морскую капусту хорошенько измельчим
Отправим в миску и добавим квашеную капусту
Болгарский перец нарежем на кубики
Отправим в миску. Заправим тремя столовыми ложками растительного масла и перемешаем
Вот такой простой и вкусный ужин у меня получился
Как вам такие котлеты?
Приятного аппетита!!!
Рецепт:
- Гречка 1 ст.
- Картофель 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Манка 4 ст.л.
- Мука
- Соль, сахар, перец,
- Пров. травы
Салат
- Морская капуста 150 г.
- Квашеная капуста 150 г.
- Перец болгарский 1 шт.
- Масло растительное.
Давайте жить вкусно!
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