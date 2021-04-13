Салат Мексика. Когда я попробовала этот салат в первый раз, то он сразу стал моим любимым

Салат Мексика отличается интересным вкусом и простотой приготовления. Готовьте его к обеду или ужину и радуйте близких.
Салат Мексика: ингредиенты
- Огурцы солёные — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Помидоры — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Перец сладкий — 70 г. (семьдесят грамм)
- Колбаса копчёная — 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Сахар — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
- Лук репчатый — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сыр твёрдый — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Яблочный уксус — 2 с .л (две столовые ложки)
- Майонез — 70 г. (семьдесят грамм)
- Чёрный перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук очистите сполосните под проточной водой, нарежьте полукольцами.
- Затем лук необходимо залить водой (примерно сто пятьдесят грамм), добавьте щепотку соли, сахар, яблочный уксус и перемещайте.
- Почистите колбасу от плёнки и нарежьте соломкой (лучше всего подойдёт сервелат либо салями).
- Натрите на тёрке твёрдый сыр.
- Колбасу и натёртый сыр всыпьте в ёмкость.
- Нарежьте солёные огурцы средними полосками.
- Помидоры также нарежьте на не очень тонкие полоски.
- Затем добавьте солёные огурцы и помидоры.
- Нарежьте сладкий перец любого цвета полосками и всыпьте в салат.
- Поперчите, посолите, приправьте майонезом и перемешайте.
Салат Мексикготов!
Получается очень сочным, поэтому его лучше готовить прямо перед подачей на стол.
Приятного аппетита!
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