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Салат Мексика. Когда я попробовала этот салат в первый раз, то он сразу стал моим любимым

Салат Мексика отличается интересным вкусом и простотой приготовления. Готовьте его к обеду или ужину и радуйте близких.

Салат Мексика: ингредиенты

Салат Мексика

  1. Огурцы солёные — 80 г. (восемьдесят грамм)
  2. Помидоры — 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. Перец сладкий — 70 г. (семьдесят грамм)
  4. Колбаса копчёная — 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  5. Сахар — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
  6. Лук репчатый — 50 г. (пятьдесят грамм)
  7. Сыр твёрдый — 50 г. (пятьдесят грамм)
  8. Яблочный уксус — 2 с  .л (две столовые ложки)
  9. Майонез — 70 г. (семьдесят грамм)
  10. Чёрный перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Лук очистите сполосните под проточной водой, нарежьте полукольцами.
  • Затем лук необходимо залить водой (примерно сто пятьдесят грамм), добавьте щепотку соли, сахар, яблочный уксус и перемещайте.
  • Почистите колбасу от плёнки и нарежьте соломкой (лучше всего подойдёт сервелат либо салями).
  • Натрите на тёрке твёрдый сыр.
  • Колбасу и натёртый сыр всыпьте в ёмкость.
  • Нарежьте солёные огурцы средними полосками.
  • Помидоры также нарежьте на не очень тонкие полоски.
  • Затем добавьте солёные огурцы и помидоры.
  • Нарежьте сладкий перец любого цвета полосками и всыпьте в салат.
  • Поперчите, посолите, приправьте майонезом и перемешайте.

Салат Мексикготов!

Получается очень сочным, поэтому его лучше готовить прямо перед подачей на стол.

Салат Мексика. Когда я попробовала этот салат в первый раз, то он сразу стал моим любимым 2

Приятного аппетита!

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