Сладкие маринованные помидоры. Простой рецепт

Очень многие не любят консервированные томаты из-за их кислоты. Но мой рецепт поможет сделать вам очень вкусные, сладкие помидоры, которые станут прекрасной закуской на любом столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, 1.8 кг;
- вода, 1.5 л;
- лист лавровый, 3 шт;
- перец горошком и душистый по 6 шт;
- сахар, 200 г;
- соль, 1 ст.л;
- уксус 9 %, 100 мл;
- укроп зонтики;
- гвоздика, 3 шт, по желанию.
Процесс приготовления
Томаты выбирайте таких сортов, чтобы они были плотными, с толстой кожурой – тогда плоды не растрескиваются в процессе обработки.
Моем овощи, около плодоножки делаем пару проколов зубочисткой.
В чистые банки укладываем зонтики укропа, специи.
Закладываем томаты и заливаем банки кипятком, накрываем крышками.
Оставляем на 15 минут.
Сливаем воду в кастрюлю и добавляем специи, укроп, по желанию гвоздику, соль, сахар, вливаем уксус. Доводим до кипения, варим пару минут и разливаем маринад в банки.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания.
Храним консервацию в подвале или в кладовке.
Томаты будут просто изумительными, их даже можно использовать в качестве пасты для пиццы или делать разные томатные соусы.
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