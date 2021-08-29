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Сладкие маринованные помидоры. Простой рецепт

Очень многие не любят консервированные томаты из-за их кислоты. Но мой рецепт поможет сделать вам очень вкусные, сладкие помидоры, которые станут прекрасной закуской на любом столе. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • помидоры, 1.8 кг; 
  • вода, 1.5 л; 
  • лист лавровый, 3 шт; 
  • перец горошком и душистый по 6 шт; 
  • сахар, 200 г; 
  • соль, 1 ст.л; 
  • уксус 9 %, 100 мл; 
  • укроп зонтики; 
  • гвоздика, 3 шт, по желанию. 

Процесс приготовления 

Томаты выбирайте таких сортов, чтобы они были плотными, с толстой кожурой – тогда плоды не растрескиваются в процессе обработки. 

Моем овощи, около плодоножки делаем пару проколов зубочисткой. 

В чистые банки укладываем зонтики укропа, специи. 

Закладываем томаты и заливаем банки кипятком, накрываем крышками. 

Оставляем на 15 минут. 

Сливаем воду в кастрюлю и добавляем специи, укроп, по желанию гвоздику, соль, сахар, вливаем уксус. Доводим до кипения, варим пару минут и разливаем маринад в банки. 

Сладкие маринованные помидоры. Простой рецепт

Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания. 

Храним консервацию в подвале или в кладовке. 

Томаты будут просто изумительными, их даже можно использовать в качестве пасты для пиццы или делать разные томатные соусы.

 

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