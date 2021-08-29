Сладкие маринованные помидоры. Простой рецепт

Очень многие не любят консервированные томаты из-за их кислоты. Но мой рецепт поможет сделать вам очень вкусные, сладкие помидоры, которые станут прекрасной закуской на любом столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 1.8 кг;

вода, 1.5 л;

лист лавровый, 3 шт;

перец горошком и душистый по 6 шт;

сахар, 200 г;

соль, 1 ст.л;

уксус 9 %, 100 мл;

укроп зонтики;

гвоздика, 3 шт, по желанию.

Процесс приготовления

Томаты выбирайте таких сортов, чтобы они были плотными, с толстой кожурой – тогда плоды не растрескиваются в процессе обработки.

Моем овощи, около плодоножки делаем пару проколов зубочисткой.

В чистые банки укладываем зонтики укропа, специи.

Закладываем томаты и заливаем банки кипятком, накрываем крышками.

Оставляем на 15 минут.

Сливаем воду в кастрюлю и добавляем специи, укроп, по желанию гвоздику, соль, сахар, вливаем уксус. Доводим до кипения, варим пару минут и разливаем маринад в банки.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания.

Храним консервацию в подвале или в кладовке.