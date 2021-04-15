Борщевая заправка на зиму. Отличное решение для занятой хозяйки

Борщевая заправка на зиму сделает Ваш борщ ещё вкуснее и насыщеннее. Вам останется добавить недостающие компоненты — и вкусный борщ будет готов.

Борщевая заправка на зиму: ингредиенты

Морковь — 1 кг. (один килограмм) Свёкла — 3 кг. (три килограмма) Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм) Помидоры — 1 кг. (один килограмм) Репчатый лук — 1 кг. (один килограмм Сахар — 1 ст. (один стакан) Масло растительное — 1ст. (один стакан) Уксус 9% — 125 мл. (сто двадцать пять миллилитров) Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)

Получается примерно 12 банок.

Пошаговое приготовление:

Овощи почистить и помыть, затем сложить в большом тазу по очереди:

— сперва порезать лук на две или четыре части полукольцами

—на крупной тёрке натереть свёклу и морковь, перец нарезать соломкой, помидоры в виде полукружочков

—затем очередь сахара, соли, уксуса и масла

Все ингредиенты перемешать и варить на маленьком огне. Как только смесь начнет кипеть, прибавить огонь и варить 25 минут.

Затем переложить в стерилизованные банки и оставить на зиму.

Борщевая заправка на зиму подойдёт тем, у кого мало времени на готовку.

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