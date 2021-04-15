Борщевая заправка на зиму. Отличное решение для занятой хозяйки

Борщевая заправка на зиму сделает Ваш борщ ещё вкуснее и насыщеннее. Вам останется добавить недостающие компоненты — и вкусный борщ будет готов.
Борщевая заправка на зиму: ингредиенты
- Морковь — 1 кг. (один килограмм)
- Свёкла — 3 кг. (три килограмма)
- Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Репчатый лук — 1 кг. (один килограмм
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Масло растительное — 1ст. (один стакан)
- Уксус 9% — 125 мл. (сто двадцать пять миллилитров)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
Получается примерно 12 банок.
Пошаговое приготовление:
- Овощи почистить и помыть, затем сложить в большом тазу по очереди:
— сперва порезать лук на две или четыре части полукольцами
—на крупной тёрке натереть свёклу и морковь, перец нарезать соломкой, помидоры в виде полукружочков
—затем очередь сахара, соли, уксуса и масла
- Все ингредиенты перемешать и варить на маленьком огне. Как только смесь начнет кипеть, прибавить огонь и варить 25 минут.
- Затем переложить в стерилизованные банки и оставить на зиму.
Борщевая заправка на зиму подойдёт тем, у кого мало времени на готовку.
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