Скатерть-Самобранка

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Пекинская капуста на шпажках. Я была удивлена, когда кума приготовила это блюдо. Теперь готовлю ее каждый день

Пекинская капуста на шпажках — оригинальное и вкусное блюдо. Рецепт невероятно прост. Капуста в соевом соусе и меду — настоящее лакомство. Подача как в ресторане, поэтому блюдо можно подавать как на романтический ужин, так и на праздничный стол.

Пекинская капуста на шпажках

Пекинская капуста на шпажках: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — пекинской капусты
  2. 1 (одна) ч. ложка — меда
  3. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  4. 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
  5. перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Удалите верхние листья с капусты и нужно нанизить ее на шпажки: всовывайте шпажки с расстоянием между ними около трех сантиметров
  • Острым ножом нарежьте капусту так, чтобы каждый  «стейк» оказался на шпажке – толщина куска будет около трех сантиметров
  • Противень застелите пергаментом и смажьте его растительным маслом
  • Выложите капусту на шпажках
  • Смешайте соевый соус, мед и растительное масло, перец, можно еще добавить специи для овощей. Будет очень ароматно
  • При помощи силиконовой кисточки смажьте капусту этим соусом
  • Отправьте блюдо запекаться при 180 градусах около двадцати минут
  • При подаче также можно полить соусом или сделать острый соус из сметаны, укропа и чеснока или из мягкого сыра со специями. Получается пекинская капуста на шпажках очень вкусной!

Пекинская капуста на шпажках

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