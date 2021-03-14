Пекинская капуста на шпажках. Я была удивлена, когда кума приготовила это блюдо. Теперь готовлю ее каждый день

Пекинская капуста на шпажках — оригинальное и вкусное блюдо. Рецепт невероятно прост. Капуста в соевом соусе и меду — настоящее лакомство. Подача как в ресторане, поэтому блюдо можно подавать как на романтический ужин, так и на праздничный стол.
Пекинская капуста на шпажках: ингредиенты
- 1 (одна) шт — пекинской капусты
- 1 (одна) ч. ложка — меда
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Удалите верхние листья с капусты и нужно нанизить ее на шпажки: всовывайте шпажки с расстоянием между ними около трех сантиметров
- Острым ножом нарежьте капусту так, чтобы каждый «стейк» оказался на шпажке – толщина куска будет около трех сантиметров
- Противень застелите пергаментом и смажьте его растительным маслом
- Выложите капусту на шпажках
- Смешайте соевый соус, мед и растительное масло, перец, можно еще добавить специи для овощей. Будет очень ароматно
- При помощи силиконовой кисточки смажьте капусту этим соусом
- Отправьте блюдо запекаться при 180 градусах около двадцати минут
- При подаче также можно полить соусом или сделать острый соус из сметаны, укропа и чеснока или из мягкого сыра со специями. Получается пекинская капуста на шпажках очень вкусной!
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