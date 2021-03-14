Пекинская капуста на шпажках. Я была удивлена, когда кума приготовила это блюдо. Теперь готовлю ее каждый день

Пекинская капуста на шпажках — оригинальное и вкусное блюдо. Рецепт невероятно прост. Капуста в соевом соусе и меду — настоящее лакомство. Подача как в ресторане, поэтому блюдо можно подавать как на романтический ужин, так и на праздничный стол.

Пекинская капуста на шпажках: ингредиенты

1 (одна) шт — пекинской капусты 1 (одна) ч. ложка — меда 2 (две) ст. ложки — растительного масла 2 (две) ст. ложки — соевого соуса перец по вкусу

Рецепт приготовления: