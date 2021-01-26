Вкусная зеленая аджика на зиму без варки – изумительный аромат и вкус

Зеленая аджика без варки – удивительно вкусное и ароматное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Этот рецепт обязательно закиньте в Вашу копилку рецептов.

Вкусная зеленая аджика на зиму – ингредиенты:

два острых перца

два болгарских перца

тридцать зубков чеснока

по пучку свежей петрушки и укропа

пятьдесят граммов подсолнечного нерафинированного масла

три столовые ложки девяти процентного уксуса

столовая ложка без горки соли

три столовые ложки с горочкой сахарного песка

Вкусная зеленая аджика на зиму – как готовить без варки:

Острый и болгарский перцы хорошо помыть, срезать плодоножки, удалить семена и пропустить через мясорубку. Отправить в глубокую чашу.

Чеснок почистить и пропустить через пресс к перцам.

Влить в ту же чашу необходимое количество подсолнечного масла. Лучше брать нерафинированное, поскольку так вкус у аджики получается много лучше.

Все хорошо перемешать, всыпать сахарный песок и соль.

Туда же влить девяти процентный уксус.

Все тщательно перемешать, чтобы соль и сахар хорошо разошлись.

Продержать под закрытой крышкой минимум три часа и можно подавать кушать. Но в идеале лучше, чтобы аджика настаивалась трое суток. Тогда все вкусу хорошо перемешаются и аджика раскроется.

Пол литровую баночку хорошо помыть содой, а можно и простерилизовать.

Через три часа переложить ее в простерилизованную баночку, закрыть крышкой и дать ей постоять так трое суток.

Вот и готова наша вкусная зеленая аджика. Можете есть ее сразу, а можно отложить в холодильник и держать там аж до самой зимы.

Очень вкусная получилась закусочка. Съедается она сразу, так что, как только откроете баночку сразу же положите себе чуточку.

Кушайте и наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом летнего блюда.