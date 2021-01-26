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Вкусная зеленая аджика на зиму без варки – изумительный аромат и вкус

Зеленая аджика без варки – удивительно вкусное и ароматное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Этот рецепт обязательно закиньте в Вашу копилку рецептов.

Вкусная зеленая аджика на зиму – ингредиенты:

  • два острых перца
  • два болгарских перца

Вкусная зеленая аджика на зиму без варки – изумительный аромат и вкус

  • тридцать зубков чеснока
  • по пучку свежей петрушки и укропа
  • пятьдесят граммов подсолнечного нерафинированного масла
  • три столовые ложки девяти процентного уксуса
  • столовая ложка без горки соли
  • три столовые ложки с горочкой сахарного песка

Вкусная зеленая аджика на зиму – как готовить без варки:

Вкусная зеленая аджика на зиму без варки – изумительный аромат и вкус

  • Острый и болгарский перцы хорошо помыть, срезать плодоножки, удалить семена и пропустить через мясорубку. Отправить в глубокую чашу.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс к перцам.
  • Влить в ту же чашу необходимое количество подсолнечного масла. Лучше брать нерафинированное, поскольку так вкус у аджики получается много лучше.
  • Все хорошо перемешать, всыпать сахарный песок и соль.
  • Туда же влить девяти процентный уксус.
  • Все тщательно перемешать, чтобы соль и сахар хорошо разошлись.
  • Продержать под закрытой крышкой минимум три часа и можно подавать кушать. Но в идеале лучше, чтобы аджика настаивалась трое суток. Тогда все вкусу хорошо перемешаются и аджика раскроется.
  • Пол литровую баночку хорошо помыть содой, а можно и простерилизовать.
  • Через три часа переложить ее в простерилизованную баночку, закрыть крышкой и дать ей постоять так трое суток.

Зеленая аджика без варки

Вот и готова наша вкусная зеленая аджика. Можете есть ее сразу, а можно отложить в холодильник и держать там аж до самой зимы.

Очень вкусная получилась закусочка. Съедается она сразу, так что, как только откроете баночку сразу же положите себе чуточку.

Кушайте и наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом летнего блюда.

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