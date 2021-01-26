Вкусная зеленая аджика на зиму без варки – изумительный аромат и вкус

Зеленая аджика без варки – удивительно вкусное и ароматное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Этот рецепт обязательно закиньте в Вашу копилку рецептов.
Вкусная зеленая аджика на зиму – ингредиенты:
- два острых перца
- два болгарских перца
- тридцать зубков чеснока
- по пучку свежей петрушки и укропа
- пятьдесят граммов подсолнечного нерафинированного масла
- три столовые ложки девяти процентного уксуса
- столовая ложка без горки соли
- три столовые ложки с горочкой сахарного песка
Вкусная зеленая аджика на зиму – как готовить без варки:
- Острый и болгарский перцы хорошо помыть, срезать плодоножки, удалить семена и пропустить через мясорубку. Отправить в глубокую чашу.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс к перцам.
- Влить в ту же чашу необходимое количество подсолнечного масла. Лучше брать нерафинированное, поскольку так вкус у аджики получается много лучше.
- Все хорошо перемешать, всыпать сахарный песок и соль.
- Туда же влить девяти процентный уксус.
- Все тщательно перемешать, чтобы соль и сахар хорошо разошлись.
- Продержать под закрытой крышкой минимум три часа и можно подавать кушать. Но в идеале лучше, чтобы аджика настаивалась трое суток. Тогда все вкусу хорошо перемешаются и аджика раскроется.
- Пол литровую баночку хорошо помыть содой, а можно и простерилизовать.
- Через три часа переложить ее в простерилизованную баночку, закрыть крышкой и дать ей постоять так трое суток.
Вот и готова наша вкусная зеленая аджика. Можете есть ее сразу, а можно отложить в холодильник и держать там аж до самой зимы.
Очень вкусная получилась закусочка. Съедается она сразу, так что, как только откроете баночку сразу же положите себе чуточку.
Кушайте и наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом летнего блюда.
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