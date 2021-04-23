Из вареного мяса готовлю шикарную закуску (в 100 раз вкуснее рулетов и колбасы)

Для приготовления такой закуски можно использовать любое мясо. Готовлю ее из свинины, курицы или говядины. Вся она получается невероятно вкусной. Просто потребуется разное время на ее приготовление, так как мясо надо предварительно отварить. Получается шикарная закуска, которая в 100 раз вкуснее любых рулетов и колбасы.

Порции 8

Время подготовки 1 час 20 минут Время приготовления 24 часа

Ингредиенты

1,2 кг свинина (без костей)

3 шт. репчатый лук

1 шт. лимон

2 пакетика чай

8 ст.л. уксус (9%)

7 ст.л. соевый соус

5 ст.л. растительное масло

5 ст.л. сахар

4 ч.л. соль

1 ч.л. молотый перец (смесь перцев)

1 ч.л. кориандр (молотый)

1 ч.л. орегано (сушеный)

Инструкции

1. В кастрюлю выкладываем кусок свинины (подходит любая часть, у меня лопатка), добавляем лук (1 шт.), заливаем водой и доводим до кипения. Снимаем пену, дополняем солью, лавровым листом и перцем (это все по вкусу). Готовим 1 час. Завариваем чай в 500 мл кипятка.

2. Затем мясо из бульона вынимаем и оставляем, пока готовим маринад. По весу получается чуть больше 800 г.

3. В миску высыпаем сахар, соль, смесь перцев, кориандр и орегано. Добавляем заваренный чай (500 мл), масло, соевый соус, уксус и сок от 1 лимона. Все хорошо перемешиваем и маринад готов.

4. Большой лук нарезаем полукольцами или перьями, как у меня. Выкладываем лук (1/4 часть) на дно кастрюли (у меня объем 3 литра).

5. Вареную свинину нарезаем на не очень тонкие кусочки и 1/3 часть размещаем на луке.

6. Зачерпываем маринад половником и заливаем мясо с луком.

7. Повторяем слои мяса и лука. Размещаем сверху тарелку, ставим груз (я ставлю банку с водой), накрываем пакетом и ставим в холодильник на 1 сутки.

8. Маринованную свинину открываем, кусочки с луком перекладываем на тарелку.

9. Посыпаем сверху большим количеством зелени и сразу подаем на стол. Маринованное мясо получается очень нежное, невероятно ароматное и вкусное (лук тоже изумительный). Оно отлично подходит в качестве закуски и для приготовления бутербродов.

Приятного аппетита