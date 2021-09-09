Песочный пирог с яблоками и заварным кремом. Оригинальная сладкая выпечка к чаю

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом обязательно вам понравится и идеально подойдёт для любого чаепития.

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом: ингредиенты

Тесто:

Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм) Разрыхлитель — 5 гр. (пять грамм) Сливочное масло — 125 гр. (сто двадцать пять грамм) Сметана — 50 гр. (пятьдесят грамм) Щепотка соли

Заварной крем:

Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм) Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитра0 Яйца — 1 шт. (одна штука) Крахмал картофельный — 20 гр. (двадцать грамм) Ванилин — 10 гр. (десять грамм)

Начинка:

Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм) Яблоки — 500 гр. (пятьсот грамм) Лимонный сок — 10 мл. (десять миллилитров) Картофельный крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)

Сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления:

Приготовьте тесто: к просеянной муке добавьте сахарную пудру, соль и разрыхлитель, перемешайте. Затем выложите сливочное масло из холодильника и перетрите е крошку. В крошку добавьте яйцо, сметану и замесите тесто. От теста отрежьте небольшой кусочек, примерно 1/3 всей массы.

На дно формы для выпекания выложите пергаментную бумагу, смажьте сливочным маслом. Кусочек теста, который побольше, выложите на дно и сделайте основу для пирога. Бортики должны быть примерно 5 см.

Бортики должны быть примерно 5 см. Основу для теста и маленький кусочек теста накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник.

Заварной крем: добавьте к молоку сахар, ванилин, крахмал и яйцо, тщательно перемешайте венчиком.

Отправьте массу на плиту и варите на среднем огне, постоянно помешивая на среднем огне.

Теперь приготовьте начинку: яблоки нарежьте на небольшие дольки, добавьте лимонный сок, сахар и перемешайте, затем выложите половину картофельного крахмала и снова перемешайте.

Присыпьте дно основы для теста оставшимся крахмалом, затем выложите яблочную начинку, сверху на яблоки выложите заварной крем и разровняйте.

Отщипывайте от оставшегося теста небольшие кусочки и выложите сверху.

Выпекайте при 180 градусах 40-60 минут.

Остывший пирог сверху посыпьте сахарной пудрой.

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом — вкусный и рассыпчатый

Приятного аппетита!