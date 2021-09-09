Песочный пирог с яблоками и заварным кремом. Оригинальная сладкая выпечка к чаю

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом обязательно вам понравится и идеально подойдёт для любого чаепития.
Песочный пирог с яблоками и заварным кремом: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
- Разрыхлитель — 5 гр. (пять грамм)
- Сливочное масло — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Сметана — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Щепотка соли
Заварной крем:
- Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитра0
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Крахмал картофельный — 20 гр. (двадцать грамм)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
Начинка:
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яблоки — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Лимонный сок — 10 мл. (десять миллилитров)
- Картофельный крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)
Сахарная пудра — для посыпки
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто: к просеянной муке добавьте сахарную пудру, соль и разрыхлитель, перемешайте. Затем выложите сливочное масло из холодильника и перетрите е крошку. В крошку добавьте яйцо, сметану и замесите тесто. От теста отрежьте небольшой кусочек, примерно 1/3 всей массы.
- На дно формы для выпекания выложите пергаментную бумагу, смажьте сливочным маслом. Кусочек теста, который побольше, выложите на дно и сделайте основу для пирога. Бортики должны быть примерно 5 см.
- Основу для теста и маленький кусочек теста накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник.
- Заварной крем: добавьте к молоку сахар, ванилин, крахмал и яйцо, тщательно перемешайте венчиком.
- Отправьте массу на плиту и варите на среднем огне, постоянно помешивая на среднем огне.
- Теперь приготовьте начинку: яблоки нарежьте на небольшие дольки, добавьте лимонный сок, сахар и перемешайте, затем выложите половину картофельного крахмала и снова перемешайте.
- Присыпьте дно основы для теста оставшимся крахмалом, затем выложите яблочную начинку, сверху на яблоки выложите заварной крем и разровняйте.
- Отщипывайте от оставшегося теста небольшие кусочки и выложите сверху.
- Выпекайте при 180 градусах 40-60 минут.
- Остывший пирог сверху посыпьте сахарной пудрой.
Песочный пирог с яблоками и заварным кремом — вкусный и рассыпчатый
Приятного аппетита!
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