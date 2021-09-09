Скатерть-Самобранка

5 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом. Оригинальная сладкая выпечка к чаю

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом обязательно вам понравится и идеально подойдёт для любого чаепития.

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом: ингредиенты

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом

Тесто:

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  3. Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
  4. Разрыхлитель — 5 гр. (пять грамм)
  5. Сливочное масло — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  6. Сметана — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Щепотка соли

Заварной крем:

  1. Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  2. Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитра0
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Крахмал картофельный — 20 гр. (двадцать грамм)
  5. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)

Начинка:

  1. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Яблоки — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Лимонный сок — 10 мл. (десять миллилитров)
  4. Картофельный крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)

Сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления:

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом. Оригинальная сладкая выпечка к чаю 5

  • Приготовьте тесто: к просеянной муке добавьте сахарную пудру, соль и разрыхлитель, перемешайте. Затем выложите сливочное масло из холодильника и перетрите е крошку. В крошку добавьте яйцо, сметану и замесите тесто. От теста отрежьте небольшой кусочек, примерно 1/3 всей массы.
  • На дно формы для выпекания выложите пергаментную бумагу, смажьте сливочным маслом. Кусочек теста, который побольше, выложите на дно и сделайте основу для пирога.
    Бортики должны быть примерно 5 см.
  • Основу для теста и маленький кусочек теста накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник.
  • Заварной крем: добавьте к молоку сахар, ванилин, крахмал и яйцо, тщательно перемешайте венчиком.
  • Отправьте массу на плиту и варите на среднем огне, постоянно помешивая на среднем огне.
  • Теперь приготовьте начинку: яблоки нарежьте на небольшие дольки, добавьте лимонный сок, сахар и перемешайте, затем выложите половину картофельного крахмала и снова перемешайте.
  • Присыпьте дно основы для теста оставшимся крахмалом, затем выложите яблочную начинку, сверху на яблоки выложите заварной крем и разровняйте.
  • Отщипывайте от оставшегося теста небольшие кусочки и выложите сверху.
  • Выпекайте при 180 градусах 40-60 минут.
  • Остывший пирог сверху посыпьте сахарной пудрой.

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом — вкусный и рассыпчатый

Песочный пирог с яблоками и заварным кремом. Оригинальная сладкая выпечка к чаю 6

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх