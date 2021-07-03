На сковороде торт Прага классический по ГОСТу. Легендарный шоколадный торт

Торт получается влажным, очень шоколадным, такой десерт я всегда готовлю на праздничный стол. Главное – взять качественные продукты, особенно, какао – с высоким процентом жирности.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- белки, 6 шт;
- сахар, 80 г;
- ванилин;
- желток, 6 шт;
- сахар, 70 г;
- мука, 115 г;
- какао, 25 г;
- масло сливочное, 40 г.
Для приготовления крема необходимо:
- желтки, 2 шт;
- вода, 40 мл;
- ванилин;
- молоко сгущенное, 240 г;
- какао, 25 г;
- масло сливочное, 200 г.
Для пропитки используем растворимый кофе с сахаром. Для глазури – растопленный шоколад.
Процесс приготовления
Для крема смешиваем желток с водой и взбиваем, вливаем сгущенку и перемешиваем.
Варим на небольшом огне, перемешивая, до густого состояния. Важно следить за тем, чтобы желток не сварился. Остужаем крем, а сливочное масло размягчаем при комнатной температуре.
Взбиваем маслом до пышности и частями вводим крем, взбиваем до воздушности и однородности.
Всыпаем какао и взбиваем, отправляем крем остужаться в холодильник.
Белки взбиваем с частью сахара до густой и стойкой массы.
Желтки с оставшимся сахаром также взбиваем.
Смешиваем обе массы при помощи лопатки, аккуратно перемешивая массу.
Просеиваем муку и какао, всыпаем в массу и вымешиваем тесто.
Вливаем в тесто растопленное сливочное масло, вымешиваем до однородности.
Сковороду смазываем растительным маслом, выливаем часть теста и печем на небольшом огне около 5 – 7 минут, переворачиваем и запекаем вторую сторону.
Коржи остужаем и режем на две части.
Формировать торт можно в кольце, обильно пропитав коржи кофе с сахаром.
Смазываем коржи кремом, убираем кольцо, поливаем торт растопленным шоколадом и посыпаем измельченными орехами по вкусу.
Отправляем в холодильник остужаться.
Торт получается очень вкусным, влажным, пропитанным, ароматным, настоящим шоколадным чудом.
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