На сковороде торт Прага классический по ГОСТу. Легендарный шоколадный торт

Торт получается влажным, очень шоколадным, такой десерт я всегда готовлю на праздничный стол. Главное – взять качественные продукты, особенно, какао – с высоким процентом жирности.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

белки, 6 шт;

сахар, 80 г;

ванилин;

желток, 6 шт;

сахар, 70 г;

мука, 115 г;

какао, 25 г;

масло сливочное, 40 г.

Для приготовления крема необходимо:

желтки, 2 шт;

вода, 40 мл;

ванилин;

молоко сгущенное, 240 г;

какао, 25 г;

масло сливочное, 200 г.

Для пропитки используем растворимый кофе с сахаром. Для глазури – растопленный шоколад.

Процесс приготовления

Для крема смешиваем желток с водой и взбиваем, вливаем сгущенку и перемешиваем.

Варим на небольшом огне, перемешивая, до густого состояния. Важно следить за тем, чтобы желток не сварился. Остужаем крем, а сливочное масло размягчаем при комнатной температуре.

Взбиваем маслом до пышности и частями вводим крем, взбиваем до воздушности и однородности.

Всыпаем какао и взбиваем, отправляем крем остужаться в холодильник.

Белки взбиваем с частью сахара до густой и стойкой массы.

Желтки с оставшимся сахаром также взбиваем.

Смешиваем обе массы при помощи лопатки, аккуратно перемешивая массу.

Просеиваем муку и какао, всыпаем в массу и вымешиваем тесто.

Вливаем в тесто растопленное сливочное масло, вымешиваем до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом, выливаем часть теста и печем на небольшом огне около 5 – 7 минут, переворачиваем и запекаем вторую сторону.

Коржи остужаем и режем на две части.

Формировать торт можно в кольце, обильно пропитав коржи кофе с сахаром.

Смазываем коржи кремом, убираем кольцо, поливаем торт растопленным шоколадом и посыпаем измельченными орехами по вкусу.

Отправляем в холодильник остужаться.

Торт получается очень вкусным, влажным, пропитанным, ароматным, настоящим шоколадным чудом.

Подробный видео рецепт: