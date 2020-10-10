10 РЕЦЕПТОВ ЗАСОЛКИ САЛА

Самый элементарный способ засолки сала

Сало режем на куски размером с кулак, заранее чистим чеснок из расчета 1 зубчик на 1 кусок сала и этот чеснок режем на кругляшки. Подготавливаем специи — хмели-сунели, перец, молотые семена укропа или любые другие, которые вам нравятся.

На дно эмалированной кастрюли насыпаем немного приправ, перца и чеснока. Потом берем в левую руку кусок сала, в правую пригоршню крупной соли и натираем кусок сала этой солью над кастрюлей. После этого укладываем сало в кастрюлю кожей вниз и повторяем операцию с другим куском сала, пересыпая все специями и чесноком. Соли не жалейте!

Затем сало немного утрамбовываем в посудине, накрываем крышкой меньшего диаметра или тарелкой, сверху ставим небольшой гнет (например, 3-литровую банку с водой) — и в теплое место на 3-4 дня.

После этого сало уже почти готово — осталось только вытащить его из посудины, стряхнуть сок, завернуть в хлопчатобумажную тряпочку и положить в холодильник. Как только замерзнет, можно наслаждаться неповторимым вкусом.

Засолка сала сухим способом

На 1 кг сала потребуются 2-3 головки чеснока, приправы (кориандр, красный молотый перец, тмин, чеснок, базилик, паприка, лавровый лист, чабрец), соль.

Сало режем на куски размером 10х15 см, в них делаем глубокие надрезы через каждые 3-5 см (до самой шкурки). Шпигуем сало чесноком, натираем смесью приправ, обваливаем в соли и плотно укладываем слоями в эмалированную посуду, щедро пересыпая каждый слой солью (помните, что солью сало не испортить!). Поставим теперь в прохладное место — и через 5 дней сало будет готово.

Засолка сала в рассоле с луковой шелухой – очень старинный способ. Так солили сало не только наши бабушки, но, пожалуй, и прапрабабушки. Сало лучше всего брать с мясными прослойками, например, грудинку, так как такое легкое приваривание является оптимальной обработкой для мяса.

Засолка сала мокрым способом

В солевом растворе (из расчета 1 кг соли на 1 л воды) кипятим луковую шелуху и приправы. Затем уменьшаем огонь, кладем в рассол сало, нарезанное на кусочки размером 10×15 см, и варим 1,5-2 часа. Вынимаем кусочки, даем немного остыть и натираем смесью из толченого чеснока, соли и приправ. Заворачиваем в полотно и оставляем на сутки при комнатной температуре, потом убираем в холодильник.

Вот еще несколько способов засолки сала в луковой шелухе. При таком способе засолки сало по вкусу похоже на копченое.

Способ №1

На 2 литра воды потребуется горсть луковой шелухи и 3 ст. ложки соли.

Рассол вскипятить, процедить, заложить в этот рассол сало (примерно 2 кг), кипятить 15 минут, затем снять с огня и оставить сало в рассоле на 8-12 часов. По истечении этого времени сало вынуть из рассола, обильно натереть чесноком, черным перцем, завернуть в пергаментную бумагу и отправить в холодильник на день-два. Готово. Если сделали много, не переживайте. Такое сало долго хранится в морозилке.

Способ №2

На 1-1,5 кг грудинки или сала потребуется 1 небольшая головка чеснока. Для рассола: 1 л воды, ½ стакана соли крупного помола, 1 горсть луковой шелухи (с 5-7 луковиц), при желании 3 лавровых листа, 15 горошин черного перца.

Все специи вместе с солью и луковой шелухой положить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения, положить сало так, чтобы оно было покрыто рассолом, кипятить 10 минут. Кастрюлю снять с огня и оставить в рассоле на сутки. После того как рассол остынет, кастрюлю поставить в холодильник.

Затем сало вынуть из рассола и дать ему полежать в тарелке 15 минут, чтобы стек лишний рассол. Чеснок выдавить через пресс и обмазать им сало со всех сторон. Убрать сало в холодильник на сутки. Затем переложить в морозильную камеру.

Способ №3

Покупаете свежее сало. Делаете надрезы до шкурки, круто солите солью крупного помола и складываете в широкую миску, сверху кладете гнет (можно также широкую миску с водой или кастрюлю).

Через сутки все сало и соль перекладываете в кастрюлю, заливаете водой на один-два пальца выше сала, добавляете всяких пряностей (какие вам нравятся), лавровый лист и обязательно луковой шелухи побольше (именно она впоследствии даст оригинальный цвет, вкус и запах).

Варится все это в течение часа. Потом даете содержимому остыть до комнатной температуры. Сало вынимается из кастрюли, шпигуется (натирается давленым) чесноком, перчится (молотым красным, черным перцем) по вкусу, заворачивается в кальку (пергаментную бумагу, фольгу), перематывается обыкновенной ниткой, чтобы калька не разматывалась, и кладется в морозильник. Через сутки сало готово к употреблению.

Способ №4 (острое сало)

Этот рецепт для тех, кто не прочь побаловаться остреньким.

Для рассола потребуется 7 стаканов воды, 1 стакан крупной соли, горсть луковой шелухи.

Все это довести до кипения, кипятить 5 минут. Затем положить в рассол куски сала (чтобы вода их полностью покрывала). Кипятить 10-20 минут (если свинья была старой – 20 минут, если молодой – 10). Оставить на сутки в рассоле. После этого вынуть сало из рассола, дать стечь воде. Натереть чесноком и красным перцем. Положить в холодильник, желательно в морозилку (так получается вкуснее).

Способ №5 (острое сало)

Потребуется 1 кг сала, 400 г соли, луковая шелуха, красный молотый перец, чеснок и другие специи по вкусу.

Приготовить соляной раствор (на 1 литр кипяченой воды — 400 граммов соли). В раствор добавить горсть луковой шелухи. 1 килограмм сырого сала (его можно засолить одним куском или же нарезать небольшими кусочками) замочить в соляном растворе на 12 часов. Сало должно быть покрыто раствором. После замачивания поставить на огонь и довести до кипения. Кипятить на медленном огне 3 минуты (не больше).

Дать салу остыть в соляном растворе. Остывшее сало натереть солью (небольшим количеством), чесноком и красным молотым перцем. Дать салу пропитаться специями — и оно готово к употреблению.

Сало в рассоле «тузлук»

Приготовленное таким способом сало не стареет, не желтеет и долго хранится, сохраняя отличные вкусовые качества.

Чтобы посолить 2 кг сала, приготовим рассол: на 5 стаканов воды потребуется 1 стакан соли. Рассол вскипятим, остудим до комнатной температуры.

А тем временем нарежем сало небольшими кусками (чтобы удобно было доставать) и уложим неплотно (!) в 3-литровую банку, добавив между слоями 3-5 лавровых листика, черный перец горошком, 5-8 зубчиков чеснока.

Зальем рассолом, прикроем неплотно крышкой. Неделю будем держать в комнате (уже будет готово к употреблению), затем вынесем на холод. Обычно на такую емкость (3-литровая банка) идет не более 2-х кг сала. Главное — не укладывать куски очень плотно в банку, иначе сало просто «задохнется».