Готовим сами: необычная сельдь под шубой

Изюминка рецепта – в запеченных в духовке овощах. Из-за них салат получается очень аппетитным и ароматным, с необычным, мягким вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, картофель и морковь по 300 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- сельдь;
- яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
- майонез.
Процесс приготовления
Если хотите, майонез сделайте сами: смешиваете яйцо и растительное масло (200 г), лимонный сок (1 ч.л), горчицу, 1 ч.л. По вкусу добавляем соль и сахар, взбиваем все погружным блендером.
Овощи промываем и просушиваем бумажными полотенцами и укладываем на противень, предварительно смазанный маслом.
Запекаем около 1 часа при 180 градусах.
Остужаем овощи, чистим от кожуры и трем в отдельные емкости.
Филе сельди берите в любом количестве, как вы делаете обычно.
Салат формируем слоями, над каждым делаем сеточку майонеза.
- Первый слой – картофель.
- Второй слой – сельдь.
- Третий слой – яблоко.
- Четвертый слой – морковь.
- Пятый слой – яйцо.
- Шестой слой – свекла.
- Седьмой слой – белок и сверху желток.
Ставим в холодильник остужаться и подаем к столу.
Салат получается нежным, очень вкусным и ароматным.
Этим рецептом с нами поделилась наша читательница Наталья Скороход. Наталья Николаевна – не профессиональный повар, но она очень любит готовить и баловать своих близких вкусненьким
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