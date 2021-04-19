Готовим сами: необычная сельдь под шубой

Изюминка рецепта – в запеченных в духовке овощах. Из-за них салат получается очень аппетитным и ароматным, с необычным, мягким вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, картофель и морковь по 300 г;

лук, 1 шт;

яйца, 2 шт;

сельдь;

яблоко кисло-сладкое, 1 шт;

майонез.

Процесс приготовления

Если хотите, майонез сделайте сами: смешиваете яйцо и растительное масло (200 г), лимонный сок (1 ч.л), горчицу, 1 ч.л. По вкусу добавляем соль и сахар, взбиваем все погружным блендером.

Овощи промываем и просушиваем бумажными полотенцами и укладываем на противень, предварительно смазанный маслом.

Запекаем около 1 часа при 180 градусах.

Остужаем овощи, чистим от кожуры и трем в отдельные емкости.

Филе сельди берите в любом количестве, как вы делаете обычно.

Салат формируем слоями, над каждым делаем сеточку майонеза.

Первый слой – картофель.

Второй слой – сельдь.

Третий слой – яблоко.

Четвертый слой – морковь.

Пятый слой – яйцо.

Шестой слой – свекла.

Седьмой слой – белок и сверху желток.

Ставим в холодильник остужаться и подаем к столу.

Салат получается нежным, очень вкусным и ароматным.