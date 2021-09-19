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Скумбрия по-барски. Нежная и сочная благодаря маринаду: подсел на рецепт, готовлю постоянно

Скумбрию многие не любят готовить из-за ее специфического вкуса и аромата и часто делают только маринованную или копченую. Предлагаю интересный и очень вкусный рецепт, который можно использовать даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 1 шт;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • приправа для рыбы с солью, 1.5 ч.л;
  • кетчуп, 2 ст.л;
  • лимонный сок, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Рыбу промываем и просушиваем бумажными полотенцами, разделываем на филе.

В растительное масло добавляем перец, кетчуп, приправу для рыбы, лимонный сок. Соус хорошо вымешиваем до однородности.

С помощью силиконовой кисточки покрываем филе с двух сторон соусом и оставляем на 30 – 40 минут мариноваться.

Форму застилаем фольгой и выкладываем рыбу.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.

Скумбрия по-барски. Нежная и сочная благодаря маринаду: подсел на рецепт, готовлю постоянно

Рыбка получается очень мягкой, сочной, не пересушенной, с легким ароматом специй. Можно еще добавить веточку розмарина для пикантности. Подаю такую рыбку к разным гарнирам.

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