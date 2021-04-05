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Куриная печень по — царски. Эта закуска запомнится вашим гостям и они обязательно попросят рецепт

Куриная печень по — царски очень вкусное блюдо. И выглядит оно очень нарядно и аппетитно! Отличная закуска к праздничному столу!

Куриная печень по - царски

Куриная печень по — царски: ингредиенты

  1. половина стакана — манной крупы
  2. 1 (одна) ст. ложка — сухарей
  3. 600 (шестьсот) гр — куриной печени
  4. 100 (сто) мл — молока
  5. 5 (пять) шт — моркови
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. 5 (пять) шт — лука
  9. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Куриную печень промойте, удалите плеву и лишний жир (если таковые имеются), сложите в блендер и перемелите
  • К перемолотой куриной печени добавьте сухари и манку, затем взбейте еще раз в блендере
  • Полученную массу вылейте в глубокую посуду, добавьте молоко, тщательно размешайте. Посолите и поперчите по вкусу, после чего еще раз перемешайте
  • Посуду накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20 минут. За это время манка должна разбухнуть, а сама печеночная масса – загустеть
  • Манка набухает
  • Приготовьте начинку: репчатый лук нарежьте тонкими четвертинками, морковку – натрите на крупной терке
  • На разогретую сковороду с растительным маслом выложите измельченный лук и слегка обжарьте
  • Через несколько минут – натертую морковь. Тушите овощи на медленном огне. Готовую морковку с луком немного посолите и поперчите.
    Форму для выпекания полностью застелите фольгой (в несколько слоев)
  • Половину луково-морковной начинки выложите в форму, распределите ее равномерно по всей поверхности, затем плотно придавите с помощью ложки, формируя небольшие бортики.
  • На начинку вылейте часть печеночной массы, равномерно распределите ее по поверхности лопаточкой. Затем опять выложите слой луково-морковной начинки. После чего вылейте оставшуюся печеночную массу.
  • Печень по-царски поставьте запекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на  40 минут (времени для запекания может понадобиться больше, все зависит от вашей духовки, а также от диаметра формы)
  • Готовую печень по-царски оставьте в духовке до полного остывания. Когда она будет полностью холодной, тогда достаньте ее из формы и выложите на блюдо. При желании по краю (в виде ободка) украсьте мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки.

Подавать это блюдо лучше всего холодным! Готовьте на здоровье!

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