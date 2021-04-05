Куриная печень по — царски. Эта закуска запомнится вашим гостям и они обязательно попросят рецепт

Куриная печень по — царски очень вкусное блюдо. И выглядит оно очень нарядно и аппетитно! Отличная закуска к праздничному столу!
Куриная печень по — царски: ингредиенты
- половина стакана — манной крупы
- 1 (одна) ст. ложка — сухарей
- 600 (шестьсот) гр — куриной печени
- 100 (сто) мл — молока
- 5 (пять) шт — моркови
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 5 (пять) шт — лука
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриную печень промойте, удалите плеву и лишний жир (если таковые имеются), сложите в блендер и перемелите
- К перемолотой куриной печени добавьте сухари и манку, затем взбейте еще раз в блендере
- Полученную массу вылейте в глубокую посуду, добавьте молоко, тщательно размешайте. Посолите и поперчите по вкусу, после чего еще раз перемешайте
- Посуду накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20 минут. За это время манка должна разбухнуть, а сама печеночная масса – загустеть
- Манка набухает
- Приготовьте начинку: репчатый лук нарежьте тонкими четвертинками, морковку – натрите на крупной терке
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите измельченный лук и слегка обжарьте
- Через несколько минут – натертую морковь. Тушите овощи на медленном огне. Готовую морковку с луком немного посолите и поперчите. Форму для выпекания полностью застелите фольгой (в несколько слоев)
- Половину луково-морковной начинки выложите в форму, распределите ее равномерно по всей поверхности, затем плотно придавите с помощью ложки, формируя небольшие бортики.
- На начинку вылейте часть печеночной массы, равномерно распределите ее по поверхности лопаточкой. Затем опять выложите слой луково-морковной начинки. После чего вылейте оставшуюся печеночную массу.
- Печень по-царски поставьте запекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут (времени для запекания может понадобиться больше, все зависит от вашей духовки, а также от диаметра формы)
- Готовую печень по-царски оставьте в духовке до полного остывания. Когда она будет полностью холодной, тогда достаньте ее из формы и выложите на блюдо. При желании по краю (в виде ободка) украсьте мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки.
Подавать это блюдо лучше всего холодным! Готовьте на здоровье!
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