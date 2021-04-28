Ароматная печень в ореховом соусе с чесноком. Нежное и сытное блюдо станет отличной заменой мясу

Ароматная печень в ореховом соусе с чесноком прекрасное блюдо, которое можно смело ставить перед гостями.
Ароматная печень в ореховом соусе с чесноком: ингредиенты
- Очищенные орехи — 100 гр. (сто грамм)
- Куриная печень — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Чеснок — два — три зубчика
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
- Карри — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Куриная приправа — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Зелень — укроп или петрушка
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очистите печень от плёнок, посолите, добавьте приправы, обваляйте в муке.
- Обжарьте печень на половине разогретого масла.
- Измельчите орехи, чеснок пропустите через пресс. Обжарьте чеснок на масле одну минуту, добавьте орехи и жарьте помешивая ещё три минуты.
- Смешайте сметану с мукой и отправьте к орехам. Посолите, добавьте карри. После того, как соус закипит, выложите в него печень.
- Накройте крышкой и тушите от семи до десяти минут на слабом огне.
- Готовую печень посыпьте зеленью.
Ароматная печень в ореховом соусе с чесноком: готова!
Это блюдо наполнит дом невероятным ароматом. Приятного Вам аппетита!
Свежие комментарии