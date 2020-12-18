Салат с говядиной и овощами: лёгкий и полезный салат

Салат с говядиной и овощами – невероятно полезный и вкусный салат! Готовится просто, быстро! Обязательно возьмите на заметку этот рецепт.

Салат с говядиной и овощами: ингредиенты

75 (семьдесят пять) гр – помидоров 250 (двести пятьдесят) гр – говядины 200 (двести) гр – стручковой зеленой фасоли 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса 1 (одна) ст. ложка – сахара 2 (две) ст. ложки – оливкового масла 50 (пятьдесят) гр – салата – латука 3 (три) ст. ложки – фисташек

Салат с говядиной и овощами: рецепт

Мясо нарежьте полосками, а полоски на кусочки

Соевый соус соедините с сахаром и перемешайте. Залейте этим маринадом мясо и дайте настояться полчаса

Фасоль отварите в подсоленной воде

Помидоры нарежьте пластинками

Орехи измельчите

Говядину обжарьте на оливковом масле, минут десять. Не выключайте огонь, пусть мясо томится

Теперь сервируем салат. На посуду выложите листья салата, сверху горкой фасоль. Вокруг фасоли выложите горячее мясо и помидоры

Сверху салат посыпьте орехами и приправьте оливковым маслом

Салат с говядиной и овощами готов!

Такой салатик получается питательным и сбалансированным, вполне можно подавать как основное блюдо. На здоровье.