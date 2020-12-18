Салат с говядиной и овощами: лёгкий и полезный салат

Салат с говядиной и овощами – невероятно полезный и вкусный салат! Готовится просто, быстро! Обязательно возьмите на заметку этот рецепт.
Салат с говядиной и овощами: ингредиенты
- 75 (семьдесят пять) гр – помидоров
- 250 (двести пятьдесят) гр – говядины
- 200 (двести) гр – стручковой зеленой фасоли
- 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 50 (пятьдесят) гр – салата – латука
- 3 (три) ст. ложки – фисташек
Салат с говядиной и овощами: рецепт
- Мясо нарежьте полосками, а полоски на кусочки
- Соевый соус соедините с сахаром и перемешайте. Залейте этим маринадом мясо и дайте настояться полчаса
- Фасоль отварите в подсоленной воде
- Помидоры нарежьте пластинками
- Орехи измельчите
- Говядину обжарьте на оливковом масле, минут десять. Не выключайте огонь, пусть мясо томится
- Теперь сервируем салат. На посуду выложите листья салата, сверху горкой фасоль. Вокруг фасоли выложите горячее мясо и помидоры
- Сверху салат посыпьте орехами и приправьте оливковым маслом
Салат с говядиной и овощами готов!
Такой салатик получается питательным и сбалансированным, вполне можно подавать как основное блюдо. На здоровье.
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