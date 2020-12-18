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Салат с говядиной и овощами: лёгкий и полезный салат

Салат с говядиной и овощами – невероятно полезный и вкусный салат! Готовится просто, быстро! Обязательно возьмите на заметку этот рецепт.

Салат с говядиной и овощами: ингредиенты

Салат с говядиной и овощами

  1. 75 (семьдесят пять) гр – помидоров
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – говядины
  3. 200 (двести) гр – стручковой зеленой фасоли
  4. 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
  5. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  6. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  7. 50 (пятьдесят) гр – салата – латука
  8. 3 (три) ст. ложки – фисташек

Салат с говядиной и овощами: рецепт

Салат с говядиной и овощами

  • Мясо нарежьте полосками, а полоски на кусочки
  • Соевый соус соедините с сахаром и перемешайте. Залейте этим маринадом мясо и дайте настояться полчаса
  • Фасоль отварите в подсоленной воде
  • Помидоры нарежьте пластинками
  • Орехи измельчите
  • Говядину обжарьте на оливковом масле, минут десять. Не выключайте огонь, пусть мясо томится
  • Теперь сервируем салат. На посуду выложите листья салата, сверху горкой фасоль. Вокруг фасоли выложите горячее мясо и помидоры
  • Сверху салат посыпьте орехами и приправьте оливковым маслом

Салат с говядиной и овощами готов!

Салат с говядиной и овощами

Такой салатик получается питательным и сбалансированным, вполне можно подавать как основное блюдо. На здоровье.

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САЛАТЫ
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