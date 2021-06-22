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Печенье Кофейные зёрна. Шикарное лакомство для семейного чаепития

Печенье Кофейные зёрна — простое в приготовлении и невероятно вкусное печенье.

Печенье Кофейные зёрна: ингредиенты

Печенье Кофейные зёрна

  1. Пшеничная мука – 210 г. (двести десять грамм)
  2. Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)
  3. Сметана – 35 г. (тридцать пять грамм)
  4. Кофе – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
  5. Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
  6. Какао-порошок – 35 г. (тридцать пять грамм)
  7. Желток – 3 шт. (три штуки)
  8. Разрыхлитель – 3 г. (три грамма)
  9. Соль – щепотка

Рецепт приготовления:

  • Размягчённое сливочное масло положите в миску, добавьте сахар и перетрите лопаткой до однородности.
  • В массу с маслом добавьте желтки, туда положите сметану, соль и перемешайте. В готовую массу просейте какао-порошок, разрыхлитель, пшеничную муку и кофе. Перемешайте всё и замешайте мягкое тесто, накройте его крышкой и уберите в холодильник на 2 часа.
  • Тесто достаньте, отщипите кусочки и скатайте в овал. Положите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сделайте с помощью трубочки выемку в середине.
  • Печенье выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

Печенье Кофейные зёрна прекрасное дополнение к утреннему чаю.

Печенье Кофейные зёрна. Шикарное лакомство для семейного чаепития 2

 

Пеките на здоровье!

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