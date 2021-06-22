Печенье Кофейные зёрна. Шикарное лакомство для семейного чаепития

Печенье Кофейные зёрна — простое в приготовлении и невероятно вкусное печенье.
Печенье Кофейные зёрна: ингредиенты
- Пшеничная мука – 210 г. (двести десять грамм)
- Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Сметана – 35 г. (тридцать пять грамм)
- Кофе – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Какао-порошок – 35 г. (тридцать пять грамм)
- Желток – 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель – 3 г. (три грамма)
- Соль – щепотка
Рецепт приготовления:
- Размягчённое сливочное масло положите в миску, добавьте сахар и перетрите лопаткой до однородности.
- В массу с маслом добавьте желтки, туда положите сметану, соль и перемешайте. В готовую массу просейте какао-порошок, разрыхлитель, пшеничную муку и кофе. Перемешайте всё и замешайте мягкое тесто, накройте его крышкой и уберите в холодильник на 2 часа.
- Тесто достаньте, отщипите кусочки и скатайте в овал. Положите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сделайте с помощью трубочки выемку в середине.
- Печенье выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
Печенье Кофейные зёрна прекрасное дополнение к утреннему чаю.
Пеките на здоровье!
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