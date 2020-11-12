Тарталетки с сыром и икрой: немного времени и фантазии — и отличная закуска готова

Тарталетки с сыром и икрой – отличный вариант закуски. Сочетает в себе твердый и плавленый сыры. Попробуйте, и вам точно понравится!
Тарталетки с сыром и икрой: ингредиенты
- 8 (восемь) шт – тарталеток
- 80 (восемьдесят) гр – красной икры
- 100 (сто) гр – плавленого сыра
- 30 (тридцать) гр – твердого сыра
- 200 (двести) гр – черной икры
- Петрушка по вкусу
Тарталетки с сыром и икрой: рецепт
- Твердый сыр нарежьте мелким кубиком
- Плавленый сыр поместите в кондитерский мешочек с насадкой звезды
- Тарталетки у меня готовые. Выложите в них по одной столовой ложке твердого сыра
- По периметру тарталетки из мешочка отсадите по звездочке плавленого сыра
- В центр нашего лакомства выложите две чайной ложки красной икры
- В центр на красную икру отсадите еще по одной звездочке плавленого сырка
- Украсьте тарталетки петрушкой и черной икрой
Тарталетки с сыром и икрой готовы: Видео
Отличный и легкий вариант приготовления закуски.
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