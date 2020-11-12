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Тарталетки с сыром и икрой: немного времени и фантазии — и отличная закуска готова

Тарталетки с сыром и икрой – отличный вариант закуски. Сочетает в себе твердый и плавленый сыры. Попробуйте, и вам точно понравится!

Тарталетки с сыром и икрой: ингредиенты

Тарталетки с сыром и икрой

  1. 8 (восемь) шт – тарталеток
  2. 80 (восемьдесят) гр – красной икры
  3. 100 (сто) гр – плавленого сыра
  4. 30 (тридцать) гр – твердого сыра
  5. 200 (двести) гр – черной икры
  6. Петрушка по вкусу

Тарталетки с сыром и икрой: рецепт

Тарталетки с сыром и икрой

  • Твердый сыр нарежьте мелким кубиком
  • Плавленый сыр поместите в кондитерский мешочек с насадкой звезды
  • Тарталетки у меня готовые. Выложите в них по одной столовой ложке твердого сыра
  • По периметру тарталетки из мешочка отсадите по звездочке плавленого сыра
  • В центр нашего лакомства выложите две чайной ложки красной икры
  • В центр на красную икру отсадите еще по одной звездочке плавленого сырка
  • Украсьте тарталетки петрушкой и черной икрой

Тарталетки с сыром и икрой готовы: Видео

Отличный и легкий вариант приготовления закуски.

Тарталетки с сыром и икрой

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