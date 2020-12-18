Картошка в духовке: вкусный домашний рецепт.

Картошка в духовке! Это не просто картофель в духовке. У него есть свой маленький секрет. Вы удачно зашли на этот сайт, так как сегодня мы хотели поделиться этим рецептом именно с Вами.
Картофель придётся по душе всем от мала до велика. И лишь Вы будете знать его секрет и радоваться, что смогли доставить любимым удовольствие.
Картошка в духовке: ингредиенты
- Пять молодых картофелин одинакового размера
- Сто пятьдесят грамм твёрдого желтоватого сыра;
- Сто грамм сливочного масла;
- Три столовые ложки сметаны;
- Свежая кинза и зелёный лук
- Четыре средних чесночных зубчика
- Специи
Картошка в духовке: как приготовить
- Так как нам не предстоит очищать картофель, его нужно хорошо промыть. Очень важно взять картофелины того же размера, во-первых, чтобы они пропеклись за одно и то же время, а во-вторых, чтобы обед получился изысканно красивый.
- Залить картофель холодной водой поставить на несильный огонь. Воду посолить. Продержать на огне пока картошка будет слегка недоваренной.
- Взять относительно крупную тёрку и натереть сыр.
- Кинзу и зелёный лук промыть и мелко нашинковать.
- Сыр перемешать с зеленью. Выдавить туда чеснок при помощи чеснокодавилки. Перемешать зелень и сыр с домашней сметаной.
- Размягчить сливочное масло в тёплой комнате и добавить в мисочку с зеленью.
- В получившуюся начинку добавить специй.
- Разрезать варёный картофель на две половины и разложить на противне, который необходимо предварительно смазать подсолнечным маслом, в избежание подгорания. Раскладывать нужно разрезанной частью к верху. Распределить начинку с зеленью по поверхности картофельных половинок.
- Положить украшенный картофель в духовку, заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов.
- Картофель держать в духовке… вы не поверите… всего десять минут.
Картошка в духовке: готова
Кухня наполняется неимоверным ароматом. Откройте духовку.
Сыр расплавился и картофель покрылся румяной хрустящей корочкой.
Не ждите пока Ваш чудесный гарнир остынет.
Несите к столу прямо с пылу с жару.
Вы удивитесь как быстро аромат Вашей стряпни созовёт всё семейство к обеду.
Свежие комментарии