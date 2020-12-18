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Картошка в духовке: вкусный домашний рецепт.

Картошка в духовке! Это не просто картофель в духовке. У него есть свой маленький секрет. Вы удачно зашли на этот сайт, так как сегодня мы хотели поделиться этим рецептом именно с Вами.

Картофель придётся по душе всем от мала до велика. И лишь Вы будете знать его секрет и радоваться, что смогли доставить любимым удовольствие.

Картошка в духовке: ингредиенты

  • Пять молодых картофелин одинакового размера
  • Сто пятьдесят грамм твёрдого желтоватого сыра;
  • Сто грамм сливочного масла;
  • Три столовые ложки сметаны;
  • Свежая кинза и зелёный лук
  • Четыре средних чесночных зубчика
  • Специи

Картошка в духовке

Картошка в духовке: как приготовить

  • Так как нам не предстоит очищать картофель, его нужно хорошо промыть. Очень важно взять картофелины того же размера, во-первых, чтобы они пропеклись за одно и то же время, а во-вторых, чтобы обед получился изысканно красивый.
  • Залить картофель холодной водой поставить на несильный огонь. Воду посолить. Продержать на огне пока картошка будет слегка недоваренной.
  • Взять относительно крупную тёрку и натереть сыр.
  • Кинзу и зелёный лук промыть и мелко нашинковать.
  • Сыр перемешать с зеленью. Выдавить туда чеснок при помощи чеснокодавилки. Перемешать зелень и сыр с домашней сметаной.
  • Размягчить сливочное масло в тёплой комнате и добавить в мисочку с зеленью.
  • В получившуюся начинку добавить специй.
  • Разрезать варёный картофель на две половины и разложить на противне, который необходимо предварительно смазать подсолнечным маслом, в избежание подгорания. Раскладывать нужно разрезанной частью к верху. Распределить начинку с зеленью по поверхности картофельных половинок.
  • Положить украшенный картофель в духовку, заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов.

Картошка в духовке: вкусный домашний рецепт.

  • Картофель держать в духовке… вы не поверите… всего десять минут.

Картошка в духовке: готова

Кухня наполняется неимоверным ароматом. Откройте духовку.

Сыр расплавился и картофель покрылся румяной хрустящей корочкой.

Не ждите пока Ваш чудесный гарнир остынет.

Несите к столу прямо с пылу с жару.

Вы удивитесь как быстро аромат Вашей стряпни созовёт всё семейство к обеду.

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