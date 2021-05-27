Булочка-плетёнка с начинкой. Ароматная и аппетитная альтернатива хлебу

Булочка-плетёнка с начинкой понравиться вам своим нежным и сочным вкусом. Готовьте такие булочки и угощайте друзей.
Булочка-плетёнка с начинкой: ингредиенты
Начинка:
- Молоко — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
- Мука — 380 гр. (триста восемьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
- Сухие дрожжи — 7 гр. (семь грамм)
- Масло растительное либо сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
- Оливки — 100 гр. (сто грамм)
- Лук зелёный
Пошаговое приготовление:
- Сахар и дрожжи добавьте в тёплую воду, затем добавьте немного муки, перемешайте и накройте полотенцем. Отложите в сторону на 15 минут.
- Затем добавьте соль, яйцо и растительное масло. перемещайте, введите просеянную муку и замесите тесто.
- Тесто и миску смажьте растительным маслом, накройте и поставьте в тёплое место, чтобы оно поднялось минимум в два раза.
- Белок отделите от желтка.
- Сыр натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте, оливки нарежьте колечками. Смешайте сливочное масло, сыр, оливки, белок и зелень.
- Тесто растяните руками в пласт, затем дотяните при помощи скалки. Сверху выложите начинку. Скрутите в рулет края закрепите, переверните швом вниз. Рулет разрежьте пополам, не дорезая с одной стороны.
- Рулет скрутите в жгут, переложите на противень, застеленный пергаментом.
- Плетёнку накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.
- Смажьте плетёнку сверху желтком, разбавленным 1 ч. л воды.
- Выпекайте 20-25 минут при 190 градусах.
Булочка-плетёнка с начинкой наполнит дом невероятным ароматом.
Пеките на здоровье!
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