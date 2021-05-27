Скатерть-Самобранка

5 375 подписчиков

Булочка-плетёнка с начинкой. Ароматная и аппетитная альтернатива хлебу

Булочка-плетёнка с начинкой понравиться вам своим нежным и сочным вкусом. Готовьте такие булочки и угощайте друзей.

Булочка-плетёнка с начинкой: ингредиенты

Булочка-плетёнка с начинкой

Начинка:

  1. Молоко — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
  2. Мука — 380 гр. (триста восемьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
  5. Сухие дрожжи — 7 гр. (семь грамм)
  6. Масло растительное либо сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

Булочка-плетёнка с начинкой. Ароматная и аппетитная альтернатива хлебу 3

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
  4. Оливки — 100 гр. (сто грамм)
  5. Лук зелёный

Пошаговое приготовление:

  • Сахар и дрожжи добавьте в тёплую воду, затем добавьте немного муки, перемешайте и накройте полотенцем. Отложите в сторону на 15 минут.
  • Затем добавьте соль, яйцо и растительное масло. перемещайте, введите просеянную муку и замесите тесто.
  • Тесто и миску смажьте растительным маслом, накройте и поставьте в тёплое место, чтобы оно поднялось минимум в два раза.
  • Белок отделите от желтка.
  • Сыр натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте, оливки нарежьте колечками. Смешайте сливочное масло, сыр, оливки, белок и зелень.
  • Тесто растяните руками в пласт, затем дотяните при помощи скалки.
    Сверху выложите начинку. Скрутите в рулет края закрепите, переверните швом вниз. Рулет разрежьте пополам, не дорезая с одной стороны.
  • Рулет скрутите в жгут, переложите на противень, застеленный пергаментом.
  • Плетёнку накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.
  • Смажьте плетёнку сверху желтком, разбавленным 1 ч. л воды.
  • Выпекайте 20-25 минут при 190 градусах.

Булочка-плетёнка с начинкой наполнит дом невероятным ароматом.

Булочка-плетёнка с начинкой. Ароматная и аппетитная альтернатива хлебу 4

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх