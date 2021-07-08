Скатерть-Самобранка

5 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Варю Янтарный джем густым и ароматным: новый рецепт! Джем из красной смородины

Такой джем получается очень густым и ароматным, он прекрасно подходит для готовки разных десертов, тортов, рулетов. Я подаю с блинчиками и оладушками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • смородина красная;
  • сахар.

Процесс приготовления

Варю Янтарный джем густым и ароматным: новый рецепт! Джем из красной смородины

Ягоду и сахар берем 1 к 1: к примеру, 1 кг смородины и 1 кг сахара.

Чистую ягоду засыпаем сахаром и при помощи толкушки немного давим ягоду, чтобы получить сок.

Доводим до кипения, перемешиваем, чтобы варенье не пригорало.

Когда джем закипит, не уменьшаем огонь и варим, периодически помешивая. Пену я не убираю.

Варим джем до того момента, пока он не станет густым.

Совет: варить лучше в большой кастрюле, чтобы пена не вытекала.

Перетираем через сито массу, чтобы удалить мелкие семена.

Раскладываем джем по стерилизованным баночкам. Оставляем открытыми до полного остывания. Так варенье получается густым.

Если сахара вам мало, тогда можно добавить немного больше.

Храним варенье в подвале или в кладовке.

Варенье получается плотным, желейным, очень ароматным, с легкой кислинкой.

Варю Янтарный джем густым и ароматным: новый рецепт! Джем из красной смородины

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх