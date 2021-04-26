Ленивая ачма. Сытный ужин для всей семьи на скорую руку

Ленивая ачма позволит Вам быстро приготовить невероятно вкусный завтрак для всей семьи.
Ленивая ачма: ингредиенты
- Сыр адыгейский — 500 г. (пятьсот грамм)
- Сыр российский — 500 г. (пятьсот грамм)
- Лаваш тонкий — 7 л. (семь листов)
- Молоко — 0,7 л. (семьсот миллилитров)
- Соль — по вкусу
- Укроп, кинза
Рецепт приготовления:
- Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте соль, яйца, мелко нарезанную зелень и молоко, хорошо перемешайте,
- На противень выложите листы лаваша, начинку распределите и накройте следующим листом и т. д.
- 2-3 столовые ложки начинки отложите.
- Собранную ачму запеките в течение 20-30 минут. За пару минут до готовности верхний слой покройте оставшейся начинкой и оставьте подрумянится.
- Слегка остывшую ачму разрежьте на порционные кусочки.
Ленивая ачма невероятно вкусная.
Надеемся Вам понравится!
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