Новинка. Взбиваем яйцо с яблоками и вы будете в восторге от результата. Просто приготовьте и попробуйте

Мягкие и нежные пирожки яблочные готовить очень просто. Получаются они пышными, ароматными, остаются свежими и на следующий день. Просто попробуйте сделать этот рецепт и он станет одним из ваших любимых.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- яблоки, 200 г;
- масло сливочное, 50 г;
- молоко, 50 мл;
- сахар, 2 ст.л;
- дрожжи, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- мука, 500 г;
- яйцо и йогурт (3 ст.л) для смазки пирожков.
Процесс приготовления
Продукты должны быть комнатной температуры, молоко – теплое.
Яблоки режем кусочками и смешиваем с яйцами. Перебиваем массу погружным блендером до однородности.
Добавляем в массу масло сливочное растопленное, дрожжи, сахар и щепотку соли. Перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем мягкое и податливое тесто.
Совет: муки может потребуется чуть больше, но не забивайте тесто, иначе булочки не будут пышными и воздушными.
Накрываем тесто и оставляем его в теплом месте на 1 час.
Обминаем тесто и делим его на 12 кусочков. Каждый скатываем в колобок.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем колобки в форму. Накрываем и оставляем на 20 минут.
Взбиваем яйцо с йогуртом и смазываем булочки. Можно посыпать еще кунжутом.
Выпекаем в уже разогретой до 180 градусов духовке около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке.
Такие ароматные яблочные булочки, вам точно понравятся и вы будете их часто готовить, как это делаю и я.
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