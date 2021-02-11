Новинка. Взбиваем яйцо с яблоками и вы будете в восторге от результата. Просто приготовьте и попробуйте

Мягкие и нежные пирожки яблочные готовить очень просто. Получаются они пышными, ароматными, остаются свежими и на следующий день. Просто попробуйте сделать этот рецепт и он станет одним из ваших любимых.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

яблоки, 200 г;

масло сливочное, 50 г;

молоко, 50 мл;

сахар, 2 ст.л;

дрожжи, 1 ч.л;

соль щепотка;

мука, 500 г;

яйцо и йогурт (3 ст.л) для смазки пирожков.

Процесс приготовления

Продукты должны быть комнатной температуры, молоко – теплое.

Яблоки режем кусочками и смешиваем с яйцами. Перебиваем массу погружным блендером до однородности.

Добавляем в массу масло сливочное растопленное, дрожжи, сахар и щепотку соли. Перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем мягкое и податливое тесто.

Совет: муки может потребуется чуть больше, но не забивайте тесто, иначе булочки не будут пышными и воздушными.

Накрываем тесто и оставляем его в теплом месте на 1 час.

Обминаем тесто и делим его на 12 кусочков. Каждый скатываем в колобок.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем колобки в форму. Накрываем и оставляем на 20 минут.

Взбиваем яйцо с йогуртом и смазываем булочки. Можно посыпать еще кунжутом.

Выпекаем в уже разогретой до 180 градусов духовке около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке.

Такие ароматные яблочные булочки, вам точно понравятся и вы будете их часто готовить, как это делаю и я.