Та самая Закарпатская Гурка. Неймовірна смакота

Домашняя колбаса получается сочной, нежной, с легкими пикантными нотками. Набор продуктов для такого блюда самый минимальный – печень, сердце и легкие, а получается настоящая ресторанная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень, легкие и сердце, 2 кг;

рис, 1 кг + вода, 2 л;

перловка, 500 г + вода, 1 .5 л;

лук, 5 шт;

свиной жир, 5 ст.л;

соль, перец, чебрец и прочие специи по вкусу;

кишки.

Процесс приготовления

Мясные продукты варим в соленой воде до готовности.

Когда печень, легкие и сердце остынет, перекручиваем при помощи мясорубки.

Рис и перловку хорошо промываем.

Совет: если хотите, чтобы каши быстро сварились, замачивайте на ночь в холодной воде.

Варим отдельно перловку и рис в подсоленной воде. Остужаем.

Если нет свиного сала, можно брать подсолнечное масло.

Лук измельчаем мясорубкой или блендером и выкладываем в разогретое масло или жир и тушим до готовности.

Всыпаем паприку, специи, хорошо перемешиваем и выключаем огонь.

Рис смешиваем с перловкой, луком на жиру, фаршем. Массу хорошо вымешиваем до полной однородности.

Добавляем чабрец и прочие специи по вашему вкусу, солим и перчим.

Заполняем кишки этой массой, прокалываем иголкой колбаски, чтобы они не лопнули.

Доводим воду до кипения (воду немного солим) и кладем колбасу, кипятим 2 минуты и сразу вынимаем.

Совет: можно опустить в кастрюлю сито и в него укладывать колбасу, потом вынимать с ситом, дать стечь.

Скручиваем улиткой и оставляем остывать.

Теперь часть колбасок можно отправить в морозильную камеру на хранение, а часть обжарить на растительном масле до румяности с двух сторон.

Подаем такую колбаску с горчицей и другими соусами, с разными гарнирами и салатами.