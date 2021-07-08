Та самая Закарпатская Гурка. Неймовірна смакота

Домашняя колбаса получается сочной, нежной, с легкими пикантными нотками. Набор продуктов для такого блюда самый минимальный – печень, сердце и легкие, а получается настоящая ресторанная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень, легкие и сердце, 2 кг;
- рис, 1 кг + вода, 2 л;
- перловка, 500 г + вода, 1 .5 л;
- лук, 5 шт;
- свиной жир, 5 ст.л;
- соль, перец, чебрец и прочие специи по вкусу;
- кишки.
Процесс приготовления
Мясные продукты варим в соленой воде до готовности.
Когда печень, легкие и сердце остынет, перекручиваем при помощи мясорубки.
Рис и перловку хорошо промываем.
Совет: если хотите, чтобы каши быстро сварились, замачивайте на ночь в холодной воде.
Варим отдельно перловку и рис в подсоленной воде. Остужаем.
Если нет свиного сала, можно брать подсолнечное масло.
Лук измельчаем мясорубкой или блендером и выкладываем в разогретое масло или жир и тушим до готовности.
Всыпаем паприку, специи, хорошо перемешиваем и выключаем огонь.
Рис смешиваем с перловкой, луком на жиру, фаршем. Массу хорошо вымешиваем до полной однородности.
Добавляем чабрец и прочие специи по вашему вкусу, солим и перчим.
Заполняем кишки этой массой, прокалываем иголкой колбаски, чтобы они не лопнули.
Доводим воду до кипения (воду немного солим) и кладем колбасу, кипятим 2 минуты и сразу вынимаем.
Совет: можно опустить в кастрюлю сито и в него укладывать колбасу, потом вынимать с ситом, дать стечь.
Скручиваем улиткой и оставляем остывать.
Теперь часть колбасок можно отправить в морозильную камеру на хранение, а часть обжарить на растительном масле до румяности с двух сторон.
Подаем такую колбаску с горчицей и другими соусами, с разными гарнирами и салатами.
Если колбаска случайно лопнет, ничего страшного, просто собираем со сковороды кусочки и подаем.
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