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Бабушкин способ посева моркови, который позволяет получать дружные всходы уже через 3 – 4 дня. Много лет сею морковь таким способом

С приходом нового огородного сезона, все занимаются поисками эффективных способов выращивания разных культур. Особенно, что касается моркови, которая слишком требовательна к условиям выращивания, составу почвы, погодным свойствам.

Мелкие семена моркови не позволяют высаживать овощ редко и когда появляются первые всходы, наступает период прореживания. В процессе можно нанести вред молодой корневой системе и морковь уже не будет хорошо расти.

Посевной материал может быть самым разным и давать быструю всхожесть или позднюю. На рост рассады также влияют и масса прочих факторов: почва, погода, температура, влажность, воздухопроницаемость грунта и т.д.

Как высаживать морковь

Семена высыпаем на тряпочку и связываем ее в мешочек.

Выкапываем неглубокую ямку и укладываем мешочек с длинной веревочкой, которая остается на поверхности грунта, а мешочек засыпаем землей. Оставляем на 10 дней.

Когда придет время, выкапываем мешочек и видим, что семена дали ростки, которые гораздо легче редко высаживать на грядку. Предварительно грядку хорошо проливают, чтобы почва была влажной.

После посева, присыпаем семена немного почвой, но не толстым слоем.

Очень важно хорошо поливать морковь, но не переувлажнять, чтобы ростки на начали загнивать.

Я надеюсь, что благодаря моему совету, урожай моркови у вас в этом году будет сочным, сладким и большим.

Бабушкин способ посева моркови, который позволяет получать дружные всходы уже через 3 – 4 дня. Много лет сею морковь таким способом

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