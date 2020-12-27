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Утка в утятнице: аппетит проснётся только от вида этого блюда

Утка в утятнице – ароматное и невероятно вкусное блюдо. Гости будут в полном восторге. И будут просить поделиться рецептом. Гарантирую.

Утка в утятнице: ингредиенты

Утка в утятнице

  1. Полтора кг – утки
  2. 500 (пятьсот) гр – грибов
  3. 2 (две) шт – яблок
  4. 500 (пятьсот) гр – картофеля
  5. 10 (десять) гр -соли
  6. 40 (сорок) гр – чеснока
  7. 5 (пять) гр – кинзы, кориандра
  8. 5 (пять) гр – черного молотого перца
  9. 3 (три) шт – листика базилика
  10. 500 (пятьсот) мл – воды
  11. 25 (двадцать пять) мл – оливкового масла

Утка в утятнице: рецепт

Утка в утятнице

  • Очистите утку. Промойте, выпотрошите
  • Готовим овощи. Картофель нарежьте пополам
  • Яблоки нарежьте дольками. Сердцевину удалите
  • Грибы оставляем цельными их только промойте
  • Чеснок измельченный и специи смешайте с оливковым маслом и оботрите утку. Снаружи и внутри
  • Начините утку яблоками, и шпажкой скрепите отверстие
  • Утятницу наполните водой. Спиной на дно выложите утку
  • Обложите утку грибами, и картошкой. Овощи посолите
  • Отправьте в предварительно разогретую духовку до 240 градусов на полтора часа

Утка в утятнице готова!

Утка в утятнице

Аромат в доме стоит головокружительный. Скорее все к столу. На здоровье.

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