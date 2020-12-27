Утка в утятнице: аппетит проснётся только от вида этого блюда

Утка в утятнице – ароматное и невероятно вкусное блюдо. Гости будут в полном восторге. И будут просить поделиться рецептом. Гарантирую.
Утка в утятнице: ингредиенты
- Полтора кг – утки
- 500 (пятьсот) гр – грибов
- 2 (две) шт – яблок
- 500 (пятьсот) гр – картофеля
- 10 (десять) гр -соли
- 40 (сорок) гр – чеснока
- 5 (пять) гр – кинзы, кориандра
- 5 (пять) гр – черного молотого перца
- 3 (три) шт – листика базилика
- 500 (пятьсот) мл – воды
- 25 (двадцать пять) мл – оливкового масла
Утка в утятнице: рецепт
- Очистите утку. Промойте, выпотрошите
- Готовим овощи. Картофель нарежьте пополам
- Яблоки нарежьте дольками. Сердцевину удалите
- Грибы оставляем цельными их только промойте
- Чеснок измельченный и специи смешайте с оливковым маслом и оботрите утку. Снаружи и внутри
- Начините утку яблоками, и шпажкой скрепите отверстие
- Утятницу наполните водой. Спиной на дно выложите утку
- Обложите утку грибами, и картошкой. Овощи посолите
- Отправьте в предварительно разогретую духовку до 240 градусов на полтора часа
Утка в утятнице готова!
Аромат в доме стоит головокружительный. Скорее все к столу. На здоровье.
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