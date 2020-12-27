Утка в утятнице: аппетит проснётся только от вида этого блюда

Утка в утятнице – ароматное и невероятно вкусное блюдо. Гости будут в полном восторге. И будут просить поделиться рецептом. Гарантирую.

Утка в утятнице: ингредиенты

Полтора кг – утки 500 (пятьсот) гр – грибов 2 (две) шт – яблок 500 (пятьсот) гр – картофеля 10 (десять) гр -соли 40 (сорок) гр – чеснока 5 (пять) гр – кинзы, кориандра 5 (пять) гр – черного молотого перца 3 (три) шт – листика базилика 500 (пятьсот) мл – воды 25 (двадцать пять) мл – оливкового масла

Утка в утятнице: рецепт

Очистите утку. Промойте, выпотрошите

Готовим овощи. Картофель нарежьте пополам

Яблоки нарежьте дольками. Сердцевину удалите

Грибы оставляем цельными их только промойте

Чеснок измельченный и специи смешайте с оливковым маслом и оботрите утку. Снаружи и внутри

Начините утку яблоками, и шпажкой скрепите отверстие

Утятницу наполните водой. Спиной на дно выложите утку

Обложите утку грибами, и картошкой. Овощи посолите

Отправьте в предварительно разогретую духовку до 240 градусов на полтора часа

Утка в утятнице готова!

Аромат в доме стоит головокружительный. Скорее все к столу. На здоровье.