Скатерть-Самобранка

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Свекровь научила готовить необычный супчик «Советский» всего из 2-х ингредиентов. Дети, как ни странно, заценили

Моя свекровь отличается оригинальным подходом к готовке и может из нескольких продуктов, сделать очень вкусное и оригинальное блюдо. Вот и этот рецепт супа я всегда использую, когда обычные блюда уже просто надоели.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 – 4 шт;
  • лук и морковь по вкусу;
  • соль, перец, специи, зелень по вкусу;
  • яйца, 2 шт.

Процесс приготовления

Этот суп можно варить на мясном или овощном бульоне, просто на воде.

Картофель режем кубиком, варим с мелко резанными луком и морковью.

Добавляем соль, перец, специи по вкусу.

Яйца взбиваем вилкой до однородности и тонкой струйкой вливаем в суп, перемешиваем.

После того, как все закипит, варим 3 – 4 минуты, всыпаем зелень, варим минуту и выключаем плиту.

Свекровь научила готовить необычный супчик «Советский» всего из 2-х ингредиентов. Дети, как ни странно, заценили

Суп я подаю с кусочком сливочного масла, сметаной, сухариками. Можно еще добавить порезанную докторскую колбасу. Знаю, что многие в такой суп еще добавляют плавленые сырки и рис, но это уже по вкусу, можете попробовать разные варианты.

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