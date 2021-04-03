Свекровь научила готовить необычный супчик «Советский» всего из 2-х ингредиентов. Дети, как ни странно, заценили

Моя свекровь отличается оригинальным подходом к готовке и может из нескольких продуктов, сделать очень вкусное и оригинальное блюдо. Вот и этот рецепт супа я всегда использую, когда обычные блюда уже просто надоели.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 – 4 шт;
- лук и морковь по вкусу;
- соль, перец, специи, зелень по вкусу;
- яйца, 2 шт.
Процесс приготовления
Этот суп можно варить на мясном или овощном бульоне, просто на воде.
Картофель режем кубиком, варим с мелко резанными луком и морковью.
Добавляем соль, перец, специи по вкусу.
Яйца взбиваем вилкой до однородности и тонкой струйкой вливаем в суп, перемешиваем.
После того, как все закипит, варим 3 – 4 минуты, всыпаем зелень, варим минуту и выключаем плиту.
Суп я подаю с кусочком сливочного масла, сметаной, сухариками. Можно еще добавить порезанную докторскую колбасу. Знаю, что многие в такой суп еще добавляют плавленые сырки и рис, но это уже по вкусу, можете попробовать разные варианты.
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