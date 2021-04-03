Свекровь научила готовить необычный супчик «Советский» всего из 2-х ингредиентов. Дети, как ни странно, заценили

Моя свекровь отличается оригинальным подходом к готовке и может из нескольких продуктов, сделать очень вкусное и оригинальное блюдо. Вот и этот рецепт супа я всегда использую, когда обычные блюда уже просто надоели.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 – 4 шт;

лук и морковь по вкусу;

соль, перец, специи, зелень по вкусу;

яйца, 2 шт.

Процесс приготовления

Этот суп можно варить на мясном или овощном бульоне, просто на воде.

Картофель режем кубиком, варим с мелко резанными луком и морковью.

Добавляем соль, перец, специи по вкусу.

Яйца взбиваем вилкой до однородности и тонкой струйкой вливаем в суп, перемешиваем.

После того, как все закипит, варим 3 – 4 минуты, всыпаем зелень, варим минуту и выключаем плиту.