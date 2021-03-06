Творожное чудо. Слишком вкусно и просто: выпечка из творога

Творожное печенье получается очень мягким, влажным. Для готовки нужен обычный набор продуктов. Такое печенье я готовлю часто, детям очень нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог и мука по стакану;

масло сливочное, 100 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

сахар, 100 г;

сметана, 2 ст.л;

ванилин.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с солью и ванилином.

Добавляем холодное сливочное масло, натерев его на терке.

Руками перетираем всю массу в крошку.

Творог перебиваем при помощи погружного блендера.

Совет: если у вас сухой творог, лучше добавить 2 ложки сметаны. Для жирного будет достаточно и одной ложки сметаны.

Смешиваем творог с мукой и вымешиваем тесто.

Укладываем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.

Стол присыпаем мукой и делим на 4 части.

Каждую раскатываем в пласт, каждый обсыпаем сахаром и складываем друг на друга, прижимаем.

Режем пласт на порционные кусочки и выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 200 градусах, предварительно разогрев духовку около 15 – 20 минут до румяности.