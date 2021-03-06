Творожное чудо. Слишком вкусно и просто: выпечка из творога

Творожное печенье получается очень мягким, влажным. Для готовки нужен обычный набор продуктов. Такое печенье я готовлю часто, детям очень нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог и мука по стакану;
- масло сливочное, 100 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- сахар, 100 г;
- сметана, 2 ст.л;
- ванилин.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и смешиваем с солью и ванилином.
Добавляем холодное сливочное масло, натерев его на терке.
Руками перетираем всю массу в крошку.
Творог перебиваем при помощи погружного блендера.
Совет: если у вас сухой творог, лучше добавить 2 ложки сметаны. Для жирного будет достаточно и одной ложки сметаны.
Смешиваем творог с мукой и вымешиваем тесто.
Укладываем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.
Стол присыпаем мукой и делим на 4 части.
Каждую раскатываем в пласт, каждый обсыпаем сахаром и складываем друг на друга, прижимаем.
Режем пласт на порционные кусочки и выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 200 градусах, предварительно разогрев духовку около 15 – 20 минут до румяности.
Если любите, смешайте сахар с корицей и обсыпьте остывшее печенье.
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