Что приготовить из кабачков? Овощные котлеты из кабачков, картошки и моркови

Овощные котлеты по вкусу напоминают мясные, получаются сочными и ароматными. По вкусу можно добавить чеснок и разные специи, особенно удачно будет сочетаться с овощами кориандр и смесь перцев.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- морковь и картофель по 1 шт;
- мука, 2 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- лук зеленый и зелень;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Овощи трем на крупной терке, присаливаем и оставляем на время.
Зеленый лук и зелень мелко режем.
Отжимаем картофель и кабачки от сока, смешиваем с зеленью, яйцами, мукой, солью и перцем.
Перемешиваем. Если масса жидкая, можно добавить больше муки или манной крупы, перемолотых овсяных хлопьев.
Формируем котлеты и обжариваем с двух сторон до румяности.
Совет: для пикантности можно добавить в массу сухой или обычный чеснок.
Вкусно получается с соусом из большого количества укропа, тертого чеснока и свежего огурца со сметаной или майонезом.
Многие добавляют мелко рубленую куриную грудку, тогда получается сытная и почти мясная закуска, которая сочетается с любыми гарнирами и салатами.
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