Скатерть-Самобранка

5 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо, наверное, вкусно, надо такие приготовить!!!Кабачки: новый ре...
  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...

Что приготовить из кабачков? Овощные котлеты из кабачков, картошки и моркови

Овощные котлеты по вкусу напоминают мясные, получаются сочными и ароматными. По вкусу можно добавить чеснок и разные специи, особенно удачно будет сочетаться с овощами кориандр и смесь перцев.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • морковь и картофель по 1 шт;
  • мука, 2 ст.л;
  • яйца, 2 шт;
  • лук зеленый и зелень;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Овощи трем на крупной терке, присаливаем и оставляем на время.

Зеленый лук и зелень мелко режем.

Отжимаем картофель и кабачки от сока, смешиваем с зеленью, яйцами, мукой, солью и перцем.

Перемешиваем. Если масса жидкая, можно добавить больше муки или манной крупы, перемолотых овсяных хлопьев.

Что приготовить из кабачков? Овощные котлеты из кабачков, картошки и моркови

Формируем котлеты и обжариваем с двух сторон до румяности.

Что приготовить из кабачков? Овощные котлеты из кабачков, картошки и моркови

Совет: для пикантности можно добавить в массу сухой или обычный чеснок.

Вкусно получается с соусом из большого количества укропа, тертого чеснока и свежего огурца со сметаной или майонезом.

Многие добавляют мелко рубленую куриную грудку, тогда получается сытная и почти мясная закуска, которая сочетается с любыми гарнирами и салатами.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх