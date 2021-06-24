Что приготовить из кабачков? Овощные котлеты из кабачков, картошки и моркови

Овощные котлеты по вкусу напоминают мясные, получаются сочными и ароматными. По вкусу можно добавить чеснок и разные специи, особенно удачно будет сочетаться с овощами кориандр и смесь перцев.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

морковь и картофель по 1 шт;

мука, 2 ст.л;

яйца, 2 шт;

лук зеленый и зелень;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Овощи трем на крупной терке, присаливаем и оставляем на время.

Зеленый лук и зелень мелко режем.

Отжимаем картофель и кабачки от сока, смешиваем с зеленью, яйцами, мукой, солью и перцем.

Перемешиваем. Если масса жидкая, можно добавить больше муки или манной крупы, перемолотых овсяных хлопьев.

Формируем котлеты и обжариваем с двух сторон до румяности.

Совет: для пикантности можно добавить в массу сухой или обычный чеснок.

Вкусно получается с соусом из большого количества укропа, тертого чеснока и свежего огурца со сметаной или майонезом.

Многие добавляют мелко рубленую куриную грудку, тогда получается сытная и почти мясная закуска, которая сочетается с любыми гарнирами и салатами.