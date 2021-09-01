Сладкий макаронник с творогом и изюмом. Вкуснятина -пальчики оближешь

Сладкий макаронник с творогом и изюмом получается оригинальным и невероятно вкусным. Вашим детям может понравится такое блюдо.
Сладкий макаронник с творогом и изюмом: ингредиенты
- Макароны – 300 г. (триста грамм)
- Изюм – 100 г. (сто грамм)
- Творог – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сметана 20% — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло – для формы
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Ванильный сахар – пакетик
Способ приготовления:
- Отварите макароны до готовности.
- Творог высыпьте в глубокую миску. Туда добавьте ванильный сахар. Затем насыпьте обычный сахар и добавьте сметану. Туда вылейте яйца и тщательно всё перемешайте блендером.
- Добавьте к готовой массе промытый изюм и отваренные макароны которые промойте под проточной водой и дайте стечь. Аккуратно перемешайте ингредиенты.
- Возьмите любую подходящую форму и смажьте сливочным маслом. В неё вылейте творожную массу с макаронами и на 25 минут отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Десерт достаньте из духовки и дайте остыть.
Сладкий макаронник с творогом и изюмом — очень вкусно и оригинально.
Приятного аппетита!
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