Сладкий макаронник с творогом и изюмом. Вкуснятина -пальчики оближешь

Сладкий макаронник с творогом и изюмом получается оригинальным и невероятно вкусным. Вашим детям может понравится такое блюдо.

Сладкий макаронник с творогом и изюмом: ингредиенты

Макароны – 300 г. (триста грамм) Изюм – 100 г. (сто грамм) Творог – 500 г. (пятьсот грамм) Сметана 20% — 150 г. (сто пятьдесят грамм) Яйца – 4 шт. (четыре штуки) Сливочное масло – для формы Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм) Ванильный сахар – пакетик

Способ приготовления:

Отварите макароны до готовности.

Творог высыпьте в глубокую миску. Туда добавьте ванильный сахар. Затем насыпьте обычный сахар и добавьте сметану. Туда вылейте яйца и тщательно всё перемешайте блендером.

Добавьте к готовой массе промытый изюм и отваренные макароны которые промойте под проточной водой и дайте стечь. Аккуратно перемешайте ингредиенты.

Возьмите любую подходящую форму и смажьте сливочным маслом. В неё вылейте творожную массу с макаронами и на 25 минут отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Десерт достаньте из духовки и дайте остыть.

Сладкий макаронник с творогом и изюмом — очень вкусно и оригинально.

Приятного аппетита!