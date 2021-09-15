Сливовый мохито и фанта: компот из сливы на зиму. Закрываю каждый год: простой и вкусный рецепт

Компоты из сливы многие не любят из-за необходимости добавлять много сахара. Предлагаю вам попробовать мой рецепт изумительного напитка, который больше похож на оригинальный коктейль, а не просто на компот.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сливы, 600 г;
- лимон, четверть или апельсин, половина;
- сахар, 300 г;
- мята, 2 веточки
Процесс приготовления
Сливы промываем, лимон и апельсин хорошо трем, чтобы кожура стала чистой.
Режем кружочками апельсин и лимон.
В банки раскладываем по паре кружочков лимона или апельсина, пары веточек мяты и сливы.
Заливаем кипяток и накрываем крышками и закручиваем.
Банки несколько раз переворачиваем для лучшего растворения сахара.
Переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Так у вас получается коктейли из сливы с лимоном и вторые – с апельсином.
Сливы можно брать любые, только регулируйте количество сахара, чтобы напиток не был кислым или чрезмерно сладким. Можно еще добавлять яблоки и груши, разные ягоды.
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