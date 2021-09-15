Сливовый мохито и фанта: компот из сливы на зиму. Закрываю каждый год: простой и вкусный рецепт

Компоты из сливы многие не любят из-за необходимости добавлять много сахара. Предлагаю вам попробовать мой рецепт изумительного напитка, который больше похож на оригинальный коктейль, а не просто на компот.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сливы, 600 г;

лимон, четверть или апельсин, половина;

сахар, 300 г;

мята, 2 веточки

Процесс приготовления

Сливы промываем, лимон и апельсин хорошо трем, чтобы кожура стала чистой.

Режем кружочками апельсин и лимон.

В банки раскладываем по паре кружочков лимона или апельсина, пары веточек мяты и сливы.

Заливаем кипяток и накрываем крышками и закручиваем.

Банки несколько раз переворачиваем для лучшего растворения сахара.

Переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Так у вас получается коктейли из сливы с лимоном и вторые – с апельсином.