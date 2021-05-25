Медовик по-новому. Нежный, тающий, с карамельным кремом

Этот десерт получается очень ароматным и вкусным. Я даже его делаю на праздничный стол – всем по вкусу такое лакомство, особенно нравится карамельный крем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- крахмал кукурузный, 3 ст.л;
- ванилин;
- куркума по желанию;
- сахар, 150 г, 30 мл воды;
- молоко, 700 г;
- масло сливочное, 60 г;
- мука, около 450 г;
- масло сливочное и мед по 120 г;
- орехи грецкие и чернослив по 50 г.
Процесс приготовления
Сахар смешиваем с водой и варим на небольшом огне. Сначала не меняем, а когда начнет изменяться цвет, перемешиваем и вливаем теплое молоко. Венчиком хорошо перемешиваем и отставляем.
Крахмал смешиваем с яйцами, ванилином и по желанию куркуму.
Вливаем карамель и перемешиваем до полной однородности.
Варим крем до густого состояния, постоянно перемешивая.
Снимаем крем с плиты и добавляем масло, перемешиваем и оставляем остывать.
Просеиваем муку и трем в нее замороженное сливочное масло.
Перетираем массу руками, пока не получится крошка.
Вливаем мед и вымешиваем тесто.
Совет: мед обязательно растопите и охладите, он должен быть жидким.
Получившуюся крошку делим на 3 части и каждую обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.
Форму накрываем пергаментом и высыпаем один слой крошки.
Сверху распределяем крем, засыпаем крошкой.
Чередуем все слои и собираем весь торт.
Накрываем пленкой и отправляем в холодильник настаиваться на несколько часов.
Убираем форму и сверху торт посыпаем кусочками орехов и чернослива.
Тортик получается очень нежным и мягким, особый вкус ему придают чернослив и орехи. Сухофрукты и орехи можно брать любые по своему вкусу.
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