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Медовик по-новому. Нежный, тающий, с карамельным кремом

Этот десерт получается очень ароматным и вкусным. Я даже его делаю на праздничный стол – всем по вкусу такое лакомство, особенно нравится карамельный крем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • крахмал кукурузный, 3 ст.л;
  • ванилин;
  • куркума по желанию;
  • сахар, 150 г, 30 мл воды;
  • молоко, 700 г;
  • масло сливочное, 60 г;
  • мука, около 450 г;
  • масло сливочное и мед по 120 г;
  • орехи грецкие и чернослив по 50 г.

Процесс приготовления

Сахар смешиваем с водой и варим на небольшом огне. Сначала не меняем, а когда начнет изменяться цвет, перемешиваем и вливаем теплое молоко. Венчиком хорошо перемешиваем и отставляем.

Крахмал смешиваем с яйцами, ванилином и по желанию куркуму.

Вливаем карамель и перемешиваем до полной однородности.

Варим крем до густого состояния, постоянно перемешивая.

Снимаем крем с плиты и добавляем масло, перемешиваем и оставляем остывать.

Просеиваем муку и трем в нее замороженное сливочное масло.

Перетираем массу руками, пока не получится крошка.

Вливаем мед и вымешиваем тесто.

Совет: мед обязательно растопите и охладите, он должен быть жидким.

Получившуюся крошку делим на 3 части и каждую обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.

Форму накрываем пергаментом и высыпаем один слой крошки.

Сверху распределяем крем, засыпаем крошкой.

Чередуем все слои и собираем весь торт.

Накрываем пленкой и отправляем в холодильник настаиваться на несколько часов.

Убираем форму и сверху торт посыпаем кусочками орехов и чернослива.

Медовик по-новому. Нежный, тающий, с карамельным кремом

Тортик получается очень нежным и мягким, особый вкус ему придают чернослив и орехи. Сухофрукты и орехи можно брать любые по своему вкусу.

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