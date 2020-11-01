Заменила майонез: готовится за 1 – 2 минуты без уксуса и яиц. Ложка стоит. Больше не покупаю майонез в магазине

Магазинные майонезы, даже очень дорогие, все равно делают с консервантами, ароматизаторами и заменителями вкуса. Поэтому говорить об их качестве и полезности не стоит. Я уже давно решила для себя, что проще взять самые простые и дешевые продукты и сделать соус дома, получается вкусно, полезно и я точно уверена в том, что не добавляла консервантов и прочих «вредителей».

При этом, майонез я делаю без яиц и уксуса.

Яйца я не употребляю в сыром виде просто потому, что в больших количествах они вредят желудку, нарушают процессы пищеварения.

Уксус настоящий, сделанный из натуральных продуктов, полезен нашему организму, но вот то, что сегодня продается в наших магазинах, это однозначно не натуральный продукт, а химическое нечто. Поэтому и его я также не покупаю, стараюсь обходить стороной товары с ним в составе.

Свой соус я готовлю из простых продуктов, по вкусу он ничем не отличается от магазинного, но вот качество – намного лучше. Отлично подходит для салатов и пиццы.

Также еще один момент – берите погружной блендер для работы, венчик не подходит и соус не получается настолько густым, как задумывается. Сначала блендер (около 20 секунд) держим внизу емкости и потом уже взбиваем всю массу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 150 мл;

масло растительное рафинированное, 300 мл;

сок лимонный, 3 ст.л;

соль по вкусу;

горчица, 1 ч.л;

сахар, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Смешиваем молоко и растительное масло, взбиваем погружным блендером (помним, что первые секунды держим блендер внизу емкости).

Вливаем и добавляем прочие ингредиенты и перебиваем массу еще половину минуты.

Все готово, перекладываем в чистую и сухую стеклянную баночку, но не более сроков годности продуктов (в частности молока), входящих в состав соуса.