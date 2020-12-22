Как я из дешевого минтая готовлю ресторанный салат раковые шейки. Все соседи хотят узнать рецепт

Этот салат получается настолько вкусным и оригинальным, что никогда не скажешь, что для его готовки, необходимы самые обычные и дешевые продукты. Попробуйте его сделать и вы точно не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 1 кг;
- морковь вареная, 2 – 3 шт;
- лавровый лист, 2 шт;
- перец горошком, 7 шт;
- соль;
- укроп, майонез.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, хорошо промываем и укладываем в кастрюлю, заливаем водой.
Добавляем лавровый лист, соль, перец.
Когда все закипит, добавляем еще 1 ч.л сахара – благодаря ему, рыба приобретает очень оригинальный вкус.
Варим 15 минут, вынимаем тушки из маринада и остужаем.
Морковь трем на крупной терке, хороший пучок укропа режем.
Разделываем рыбу, тщательно убирая все косточки, делим ее на небольшие кусочки.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем. Если необходимо, досаливаем и перчим.
Салат очень простой, но очень вкусный. Она станет вашим новым пунктом в праздничном меню.
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