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Как я из дешевого минтая готовлю ресторанный салат раковые шейки. Все соседи хотят узнать рецепт

Этот салат получается настолько вкусным и оригинальным, что никогда не скажешь, что для его готовки, необходимы самые обычные и дешевые продукты. Попробуйте его сделать и вы точно не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 1 кг;
  • морковь вареная, 2 – 3 шт;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • перец горошком, 7 шт;
  • соль;
  • укроп, майонез.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, хорошо промываем и укладываем в кастрюлю, заливаем водой.

Добавляем лавровый лист, соль, перец.

Когда все закипит, добавляем еще 1 ч.л сахара – благодаря ему, рыба приобретает очень оригинальный вкус.

Варим 15 минут, вынимаем тушки из маринада и остужаем.

Морковь трем на крупной терке, хороший пучок укропа режем.

Разделываем рыбу, тщательно убирая все косточки, делим ее на небольшие кусочки.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем. Если необходимо, досаливаем и перчим.

Салат очень простой, но очень вкусный. Она станет вашим новым пунктом в праздничном меню.

Как я из дешевого минтая готовлю ресторанный салат раковые шейки. Все соседи хотят узнать рецепт

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