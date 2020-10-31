Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

Заливной пирог с картофелем и сайрой! Приготовьте по нашему рецепту очень вкусный, сочный заливной пирог с сайрой и картофелем. Готовить его не составляет никакого труда. Не нужно долго возится с тестом — раскатывать его, защипывать. Так что давайте, приступайте!
Заливной пирог с картофелем и сайрой: ингредиенты
Для теста:
- два яйца
- четверть чайной ложки соли
- треть чайной ложки соды
- по сто шестьдесят граммов сметаны и майонеза
- четыре столовые ложки муки
Для начинки:
- одна банка сайры
- одна картофелина
- одна головка репчатого лука
- четверть чайной ложки соли
- черный перец – по вкусу
Заливной пирог с картофелем и сайрой: как приготовить
Начать нужно с теста:
- Два яйца разбить в глубокую миску.
- Добавить соль и соду.
- Перемешать все венчиком.
- Добавить сметану и майонез.
- Вновь все перемешать.
- Добавить необходимое количество муки.
- Аккуратно перемешать до получения однородного теста, чтобы не было комочков. Консистенция теста должна получиться как у жидкой сметаны.
- Тесто отложить в сторону.
- Пока тесто отдыхает надо приготовить начинку.
- Открыть банку сайры и переложить твердую массу без жидкости в отдельную миску.
- Перемять все вилочкой.
- Луковицу почистить и мелко порубить ножом.
- Картофель почистить, помыть и натереть на крупной терке.
- Натертый картофель хорошо отжать.
- Отжатый картофель переложить в отдельную миску.
- Посолить, поперчить и все тщательно перемешать.
- А теперь нужно собрать и запечь заливной пирог:
- Форму смазать сливочным маслом.
- Половину теста налить в форму и разровнять его лопаточкой.
- Поверх теста ровным слоем уложить натертый картофель.
- Картофель посыпать измельченным луком.
- Поверх лука уложить сайру.
- Все залить оставшейся половиной теста.
- Хорошо разровнять поверхность пирога.
- Отправить форму с пирогом в заранее разогретую до ста семидесяти градусов духовку.
- Режим в духовке установить на верхний и нижний нагрев.
- Выпекать пирог нужно около сорока минут до получения золотистого цвета. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой: если тесто не прилипает к ней, значит пирог готов.
Вот и приготовили мы вкусный заливной пирог с сайрой и картофелем.
Достаньте пирог из духовки, нарежьте на порционные кусочки и подайте на стол.
Ах, какой аромат и аппетитный вид. Так и хочется съесть несколько кусочков.
Заливной пирог с картофелем и сайрой: готов
Приятного аппетита!
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