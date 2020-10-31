Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

Заливной пирог с картофелем и сайрой! Приготовьте по нашему рецепту очень вкусный, сочный заливной пирог с сайрой и картофелем. Готовить его не составляет никакого труда. Не нужно долго возится с тестом — раскатывать его, защипывать. Так что давайте, приступайте!

Заливной пирог с картофелем и сайрой: ингредиенты

Для теста:

два яйца

четверть чайной ложки соли

треть чайной ложки соды

по сто шестьдесят граммов сметаны и майонеза

четыре столовые ложки муки

Для начинки:

одна банка сайры

одна картофелина

одна головка репчатого лука

четверть чайной ложки соли

черный перец – по вкусу

Заливной пирог с картофелем и сайрой: как приготовить

Начать нужно с теста:

Два яйца разбить в глубокую миску.

Добавить соль и соду.

Перемешать все венчиком.

Добавить сметану и майонез.

Вновь все перемешать.

Добавить необходимое количество муки.

Аккуратно перемешать до получения однородного теста, чтобы не было комочков. Консистенция теста должна получиться как у жидкой сметаны.

Тесто отложить в сторону.

Пока тесто отдыхает надо приготовить начинку.

Открыть банку сайры и переложить твердую массу без жидкости в отдельную миску.

Перемять все вилочкой.

Луковицу почистить и мелко порубить ножом.

Картофель почистить, помыть и натереть на крупной терке.

Натертый картофель хорошо отжать.

Отжатый картофель переложить в отдельную миску.

Посолить, поперчить и все тщательно перемешать.

А теперь нужно собрать и запечь заливной пирог:

Форму смазать сливочным маслом.

Половину теста налить в форму и разровнять его лопаточкой.

Поверх теста ровным слоем уложить натертый картофель.

Картофель посыпать измельченным луком.

Поверх лука уложить сайру.

Все залить оставшейся половиной теста.

Хорошо разровнять поверхность пирога.

Отправить форму с пирогом в заранее разогретую до ста семидесяти градусов духовку.

Режим в духовке установить на верхний и нижний нагрев.

Выпекать пирог нужно около сорока минут до получения золотистого цвета. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой: если тесто не прилипает к ней, значит пирог готов.

Вот и приготовили мы вкусный заливной пирог с сайрой и картофелем.

Достаньте пирог из духовки, нарежьте на порционные кусочки и подайте на стол.

Ах, какой аромат и аппетитный вид. Так и хочется съесть несколько кусочков.

Заливной пирог с картофелем и сайрой: готов

Приятного аппетита!