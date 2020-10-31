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Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

Заливной пирог с картофелем и сайрой! Приготовьте по нашему рецепту очень вкусный, сочный заливной пирог с сайрой и картофелем. Готовить его не составляет никакого труда. Не нужно долго возится с тестом — раскатывать его, защипывать. Так что давайте, приступайте!

Заливной пирог с картофелем и сайрой: ингредиенты

Заливной пирог с картофелем и сайрой

Для теста:

  • два яйца
  • четверть чайной ложки соли
  • треть чайной ложки соды
  • по сто шестьдесят граммов сметаны и майонеза
  • четыре столовые ложки муки

Для начинки:

  • одна банка сайры

Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

  • одна картофелина
  • одна головка репчатого лука
  • четверть чайной ложки соли
  • черный перец – по вкусу

Заливной пирог с картофелем и сайрой: как приготовить

Начать нужно с теста:

  • Два яйца разбить в глубокую миску.
  • Добавить соль и соду.
  • Перемешать все венчиком.

Заливной пирог с картофелем и сайрой

  • Добавить сметану и майонез.
  • Вновь все перемешать.
  • Добавить необходимое количество муки.
  • Аккуратно перемешать до получения однородного теста, чтобы не было комочков. Консистенция теста должна получиться как у жидкой сметаны.

Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

  • Тесто отложить в сторону.
  • Пока тесто отдыхает надо приготовить начинку.
  • Открыть банку сайры и переложить твердую массу без жидкости в отдельную миску.
  • Перемять все вилочкой.
  • Луковицу почистить и мелко порубить ножом.
  • Картофель почистить, помыть и натереть на крупной терке.
  • Натертый картофель хорошо отжать.

Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

  • Отжатый картофель переложить в отдельную миску.
  • Посолить, поперчить и все тщательно перемешать.
  • А теперь нужно собрать и запечь заливной пирог:
  • Форму смазать сливочным маслом.
  • Половину теста налить в форму и разровнять его лопаточкой.
  • Поверх теста ровным слоем уложить натертый картофель.
  • Картофель посыпать измельченным луком.
  • Поверх лука уложить сайру.
  • Все залить оставшейся половиной теста.
  • Хорошо разровнять поверхность пирога.

Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

  • Отправить форму с пирогом в заранее разогретую до ста семидесяти градусов духовку.
  • Режим в духовке установить на верхний и нижний нагрев.
  • Выпекать пирог нужно около сорока минут до получения золотистого цвета. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой: если тесто не прилипает к ней, значит пирог готов.

Заливной пирог с картофелем и сайрой: так и хочется взять кусочек

Вот и приготовили мы вкусный заливной пирог с сайрой и картофелем.

Достаньте пирог из духовки, нарежьте на порционные кусочки и подайте на стол.

Ах, какой аромат и аппетитный вид. Так и хочется съесть несколько кусочков.

Заливной пирог с картофелем и сайрой: готов

Приятного аппетита!

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