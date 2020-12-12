Рецепт аппетитных фаршированных грибов! Готовлю для любого праздничного стола

Это одно из тех блюд, которые я всегда готовлю на новогодний, праздничный стол. Горячая закуска получается просто волшебной, мягкой, в качестве начинки вы можете брать и другие продукты или к тем, что в рецепте, просто добавить еще и свои.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш говяжий, 500 г;

соль и перец по 0.5 ч.л;

петрушка свежая или мороженая, 1 ст.л;

паприка, 0.5 ч.л;

грибы, 1 кг;

сыр тертый, 50 г;

масло растительное, 20 мл.

Процесс приготовления

Фарш говяжий (вы можете взять и свиной, но именно из говядины, грибы получаются очень вкусными) заправляем солью, перцем, паприкой и прочими специями по вашему вкусу.

Шампиньоны выбирайте большие: сегодня можно купить «королевские», у них довольно вместительные шапочки и их хорошо фаршировать.

Из фарша делаем шарики и укладываем в грибные шапочки, сбрызгиваем сверху растительным маслом.

Противень застилаем пергаментом или смазываем растительным маслом и выкладываем грибные шапочки.

Тертый сыр посыпаем сверху на шапочки.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 30 минут.

Я еще измельчаю на кусочки ножки грибов и смешиваю их с фаршем и добавляю кусочки копченого мяса, получается очень интересный вкус.

При подаче посыпаем рубленой зеленью и чесноком.