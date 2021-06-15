Ленивая лазанья из лаваша. Вкусная слоёная запеканка с большим количеством начинки

Ленивая лазанья из лаваша понравится любителям таких блюд и станет одним из ваших любимых завтраков.
Ленивая лазанья из лаваша: ингредиенты
- Мясной фарш – 500 г. (пятьсот грамм)
- Тонкий лаваш – 1 уп. (одна упаковка)
- Твёрдый сыр – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Ленивая лазанья из лаваша
Для соуса:
- Мука (с горкой) – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Молоко – 380 г. (триста восемьдесят грамм)
- Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Обжарьте мелко порезанный лук на растительном масле до золотистого цвета, после добавьте фарш, посолите и обжарьте на среднем огне до готовности.
- Для соуса растопите в небольшом сотейнике масло и добавьте муку.
- Интенсивно помешивая, пассируйте до золотистого цвета.
- Затем влейте молоко, добавьте соль и сахар.
- Хорошо всё перемешайте и готовьте 5-7 минут до загустения.
- Лист лаваша выложите в жаропрочную форму.
- Часть фарша выложите и разровняйте. После полейте соусом.
- Повторите слои. Посыпьте натёртым сыром последний слой лазаньи.
- Заранее разогрейте духовку.
- Запекайте 25 минут при температуре 200 градусов.
- Нарежьте на порции и подайте к столу.
Ленивая лазанья из лаваша очень вкусное и ароматное блюдо.
Приятного вам аппетита!
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