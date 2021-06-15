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Ленивая лазанья из лаваша. Вкусная слоёная запеканка с большим количеством начинки

Ленивая лазанья из лаваша понравится любителям таких блюд и станет одним из ваших любимых завтраков.

Ленивая лазанья из лаваша: ингредиенты

Ленивая лазанья из лаваша

  1. Мясной фарш – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Тонкий лаваш – 1 уп. (одна упаковка)
  3. Твёрдый сыр – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  5. Ленивая лазанья из лаваша

Для соуса:

  1. Мука (с горкой) – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  2. Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  3. Молоко – 380 г. (триста восемьдесят грамм)
  4. Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Обжарьте мелко порезанный лук на растительном масле до золотистого цвета, после добавьте фарш, посолите и обжарьте на среднем огне до готовности.
  •  Для соуса растопите в небольшом сотейнике масло и добавьте муку.
  • Интенсивно помешивая, пассируйте до золотистого цвета.
  • Затем влейте молоко, добавьте соль и сахар.
  • Хорошо всё перемешайте и готовьте 5-7 минут до загустения.
  • Лист лаваша выложите в жаропрочную форму.
  • Часть фарша выложите и разровняйте. После полейте соусом.
  • Повторите слои. Посыпьте натёртым сыром последний слой лазаньи.
  • Заранее разогрейте духовку.
  • Запекайте 25 минут при температуре 200 градусов.
  • Нарежьте на порции и подайте к столу.

Ленивая лазанья из лаваша очень вкусное и ароматное блюдо.

Ленивая лазанья из лаваша. Вкусная слоёная запеканка с большим количеством начинки 2

Приятного вам аппетита!

 

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