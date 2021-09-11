Штрудель с яблоками. Песочное тесто и влажная начинка

Штрудель с яблоками — замечательный десерт который не оставит никого равнодушным. Такой десерт понравится всем сладкоежкам.
Штрудель с яблоками: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Ванилин — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Яблоки — 5 шт. (пять штук)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Корица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лимонная цедра — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Взбейте венчиком или миксером сливочное масло, ванилин и сметану.
- Просейте в отдельную миску муку, смешайте с разрыхлителем.
- Обе смеси выложите в одну глубокую миску, замесите тесто, заверните в пищевую плёнку и поместите в холодильник на 30 минут.
- Яблоки почистите, удалите сердцевину и натрите на тёрке, добавьте лимонных сок, цедру, корицу и перемешайте.
- Тесто разделите на две части, одну из них раскатайте в прямоугольник, выложите начинку на середину прямоугольника, заверните его края сначала с одной, затем с другой стороны по направлению к центру так, чтобы получился рулет.
- Из другой половины теста сделайте аналогичный рулет. На каждом сделайте надрезы на расстоянии 5 см. друг от друга. Выложите их на смазанный маслом противень и выпекайте 25 минут при температуре 200 градусов.
Штрудель с яблоками — сочный и ароматный
Пеките на здоровье!
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