Скатерть-Самобранка

5 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Штрудель с яблоками. Песочное тесто и влажная начинка

Штрудель с яблоками — замечательный десерт который не оставит никого равнодушным. Такой десерт понравится всем сладкоежкам.

Штрудель с яблоками: ингредиенты

Штрудель с яблоками

Тесто:

  1. Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  4. Ванилин — 2 ч. л (две чайные ложки)
  5. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Яблоки — 5 шт. (пять штук)
  2. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Корица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Лимонная цедра — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Взбейте венчиком или миксером сливочное масло, ванилин и сметану.
  • Просейте в отдельную миску муку, смешайте с разрыхлителем.
  • Обе смеси выложите в одну глубокую миску, замесите тесто, заверните в пищевую плёнку и поместите в холодильник на 30 минут.
  • Яблоки почистите, удалите сердцевину и натрите на тёрке, добавьте лимонных сок, цедру, корицу и перемешайте.
  • Тесто разделите на две части, одну из них раскатайте в прямоугольник, выложите начинку на середину прямоугольника, заверните его края сначала с одной, затем с другой стороны по направлению к центру так, чтобы получился рулет.
  • Из другой половины теста сделайте аналогичный рулет.
    На каждом сделайте надрезы на расстоянии 5 см. друг от друга. Выложите их на смазанный маслом противень и выпекайте 25 минут при температуре 200 градусов.

Штрудель с яблоками — сочный и ароматный

Штрудель с яблоками. Песочное тесто и влажная начинка 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх