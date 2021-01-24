Медовый торт со сливочным кремом: выпечка, которая непременно понравится вашим гостям

Медовый торт со сливочным кремом получается очень нежным. Обязательно возьмите рецепт на заметку!
Медовый торт со сливочным кремом: ингредиенты
На коржи
- 50 (пятьдесят) гр – меда
- 230 (двести тридцать) гр – муки
- 100 (сто) гр – сахара
- 1 (одна) шт – яйца
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 1 (одна) ч. ложка – соды
На крем
- 200 (двести) гр – 30% сливок
- 100 (сто) гр – сахарной пудры
- 450 (четыреста пятьдесят) – 20 % сметаны
Рецепт медового торта со сливочным кремом:
- Мед и сливочное масло поставьте на водяную баню
- Она полностью должна растопиться
- Потом добавьте соду, и доведите массу до карамельного цвета
- Затем дайте массе остыть
- В другую посуду вбейте яйцо и добавьте сахар. Взбивайте до пышной массы
- И эту яичную смесь постепенно добавьте в остывшую медовую. Перемешайте до однородности. Потом постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто
- Оно должно быть липким
- Дайте тесту постоять 10 минут
- Из теста сформируйте колбаску и разделите на 6 частей. Каждую часть раскатайте на пласты диаметром более 18 см
- На противень переложите два коржа. Сделайте проколы вилкой в нескольких местах. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на пять минут. Так выпекаем все коржи. При помощи кольца разровняйте все коржи, а отрезанные части нам для обсыпки торта
- Приготовим крем. Обвесьте сметану, стечет сыворотка. Добавьте в нее сахарную пудру (как она стечет) и взбивайте миксером до пышного состояния
- Холодные сливки взбейте до устойчивых пиков. И добавьте их к сметанной массе
- Соберем торт. На блюдо выложите ложку крема, а на него корж. Корж смажьте кремом. Выкладываем следующий корж. Собираем торт. Кремом мажем бока и верх торта. Бока и верх также посыпьте крошкой. На ночь поставьте его в холодильник
Угощайтесь медовым тортом со сливочным кремом!
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