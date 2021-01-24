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Медовый торт со сливочным кремом: выпечка, которая непременно понравится вашим гостям

Медовый торт со сливочным кремом получается очень нежным. Обязательно возьмите рецепт на заметку!

Медовый торт со сливочным кремом: ингредиенты

Медовый торт со сливочным кремом

На коржи

  1. 50 (пятьдесят) гр – меда
  2. 230 (двести тридцать) гр – муки
  3. 100 (сто) гр – сахара
  4. 1 (одна) шт – яйца
  5. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  6. 1 (одна) ч. ложка – соды

На крем

  1. 200 (двести) гр – 30% сливок
  2. 100 (сто) гр – сахарной пудры
  3. 450 (четыреста пятьдесят) – 20 % сметаны

Рецепт медового торта со сливочным кремом:

Медовый торт со сливочным кремом

  • Мед и сливочное масло поставьте на водяную баню
  • Она полностью должна растопиться
  • Потом добавьте соду, и доведите массу до карамельного цвета
  • Затем дайте массе остыть
  • В другую посуду вбейте яйцо и добавьте сахар. Взбивайте до пышной массы
  • И эту яичную смесь постепенно добавьте в остывшую медовую. Перемешайте до однородности. Потом постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто
  • Оно должно быть липким
  • Дайте тесту постоять 10 минут
  • Из теста сформируйте колбаску и разделите на 6 частей. Каждую часть раскатайте на пласты диаметром более 18 см
  • На противень переложите два коржа. Сделайте проколы вилкой в нескольких местах. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на пять минут. Так выпекаем все коржи. При помощи кольца разровняйте все коржи, а отрезанные части нам для обсыпки торта
  • Приготовим крем. Обвесьте сметану, стечет сыворотка. Добавьте в нее сахарную пудру (как она стечет) и взбивайте миксером до пышного состояния
  • Холодные сливки взбейте до устойчивых пиков. И добавьте их к сметанной массе
  • Соберем торт. На блюдо выложите ложку крема, а на него корж. Корж смажьте кремом. Выкладываем следующий корж. Собираем торт. Кремом мажем бока и верх торта. Бока и верх также посыпьте крошкой.
    На ночь поставьте его в холодильник

Угощайтесь медовым тортом со сливочным кремом!

Медовый торт со сливочным кремом

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