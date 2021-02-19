Беру капусту, простые овсяные хлопья и готовлю такие котлетки, которые вы точно еще пробовали

Капустные котлетки с овсяными хлопьями – это просто, быстро и вкусно. В моей семье все любят блюда из капусты и такие котлетки, всегда уходят на ура.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 600 г;

хлопья овсяные, 4 ст.л;

вода, 50 мл;

молоко, 150 мл;

масло сливочное, около 50 г;

яйца, 3 шт;

соль, перец по вкусу.

Процесс приготовления

Капусту можно тонко шинковать или нарезать небольшими кусочками.

Растапливаем сливочное масло в сковороде, кладем капусту и наливаем воду. Тушить нужно около 10 минут на небольшом огне без крышки. Не забываем перемешивать.

Теперь добавляем овсяные хлопья, молоко, солим и перчим, перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим еще 10 минут.

Совет: хлопья можно измельчить при помощи блендера или добавлять в целом виде. В любом случае, котлетки будут мягкими и нежными.

Капусту остужаем и вмешиваем 3 яйца.

Берем формочки для кексов. Если у вас силиконовые. Просто смазываем растительным маслом, а металлические, застилаем пергаментом и смазываем его маслом.

Выкладываем капустную массу в формочки.

Запекаем при 180 градусах, предварительно разогрейте духовку, около 30 минут до румяной корочки.