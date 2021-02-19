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Беру капусту, простые овсяные хлопья и готовлю такие котлетки, которые вы точно еще пробовали

Капустные котлетки с овсяными хлопьями – это просто, быстро и вкусно. В моей семье все любят блюда из капусты и такие котлетки, всегда уходят на ура.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 600 г;
  • хлопья овсяные, 4 ст.л;
  • вода, 50 мл;
  • молоко, 150 мл;
  • масло сливочное, около 50 г;
  • яйца, 3 шт;
  • соль, перец по вкусу.

Процесс приготовления

Капусту можно тонко шинковать или нарезать небольшими кусочками.

Растапливаем сливочное масло в сковороде, кладем капусту и наливаем воду. Тушить нужно около 10 минут на небольшом огне без крышки. Не забываем перемешивать.

Теперь добавляем овсяные хлопья, молоко, солим и перчим, перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим еще 10 минут.

Совет: хлопья можно измельчить при помощи блендера или добавлять в целом виде. В любом случае, котлетки будут мягкими и нежными.

Капусту остужаем и вмешиваем 3 яйца.

Беру капусту, простые овсяные хлопья и готовлю такие котлетки, которые вы точно еще пробовали

Берем формочки для кексов. Если у вас силиконовые. Просто смазываем растительным маслом, а металлические, застилаем пергаментом и смазываем его маслом.

Выкладываем капустную массу в формочки.

Беру капусту, простые овсяные хлопья и готовлю такие котлетки, которые вы точно еще пробовали

Запекаем при 180 градусах, предварительно разогрейте духовку, около 30 минут до румяной корочки.

Беру капусту, простые овсяные хлопья и готовлю такие котлетки, которые вы точно еще пробовали

Подаю я такие котлетки со сметаной, разными соусами на основе сметаны с мелко рубленой зеленью и чесноком, специями.

Гарнир также выбирайте любой – котлетки отлично сочетаются со всеми блюдами.

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