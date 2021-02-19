Беру капусту, простые овсяные хлопья и готовлю такие котлетки, которые вы точно еще пробовали

Капустные котлетки с овсяными хлопьями – это просто, быстро и вкусно. В моей семье все любят блюда из капусты и такие котлетки, всегда уходят на ура.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 600 г;
- хлопья овсяные, 4 ст.л;
- вода, 50 мл;
- молоко, 150 мл;
- масло сливочное, около 50 г;
- яйца, 3 шт;
- соль, перец по вкусу.
Процесс приготовления
Капусту можно тонко шинковать или нарезать небольшими кусочками.
Растапливаем сливочное масло в сковороде, кладем капусту и наливаем воду. Тушить нужно около 10 минут на небольшом огне без крышки. Не забываем перемешивать.
Теперь добавляем овсяные хлопья, молоко, солим и перчим, перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим еще 10 минут.
Совет: хлопья можно измельчить при помощи блендера или добавлять в целом виде. В любом случае, котлетки будут мягкими и нежными.
Капусту остужаем и вмешиваем 3 яйца.
Берем формочки для кексов. Если у вас силиконовые. Просто смазываем растительным маслом, а металлические, застилаем пергаментом и смазываем его маслом.
Выкладываем капустную массу в формочки.
Запекаем при 180 градусах, предварительно разогрейте духовку, около 30 минут до румяной корочки.
Подаю я такие котлетки со сметаной, разными соусами на основе сметаны с мелко рубленой зеленью и чесноком, специями.Гарнир также выбирайте любой – котлетки отлично сочетаются со всеми блюдами.
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