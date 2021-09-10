Хрустящая корочка, а внутри сливочное масло. Котлеты по-киевски рыбные

Мало кто любит рыбные котлеты, но благодаря этому рецепту, можно сделать такую закуску, что вы всегда будете ее делать, даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- судак, 3 тушки;
- батон, 1 шт;
- укроп;
- масло сливочное, 150 г;
- соль, перец, приправа для рыбы;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- молоко, 50 мл;
- яйца, 2 шт.
Процесс приготовления
Мелко рубим укроп и смешиваем с размягченным сливочным маслом до однородности. Обязательно солим.
Выкладываем массу на фольгу или в емкость и отправляем на 1 час в морозильную камеру.
Туши разделываем и используем филе – превращаем в фарш вместе с луком и чесноком.
Батон режем кусками и размягчаем в молоке, отжимаем и измельчаем мясорубкой или блендером.
Смешиваем фарш с мякотью батона, солью, белым перцем, специями яйцами.
Фарш должен очень хорошо держать форму.
Формируем котлеты и панируем в сухарях, которые вы можете сделать и сами.
Масло вынимаем из морозилки и режем брусочками, укладываем внутрь котлет. Формируем котлеты и панируем во взбитом яйце и сухарях, которые вы можете сделать и сами.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон.
Котлеты получаются с таким ярким сливочным ароматом и вкусом, что вместе с рыбным, это создает прекрасное сочетание.Закуска сочная, мягкая, отлично сочетается с разными гарнирами и салатами.
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