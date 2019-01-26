Торт «Яблочная избушка» со сметанным кремом

Никто не уйдет из кухни, пока на тарелке остался хоть один кусочек. Торт получается большим и очень вкусным.

Ингредиенты

Сливочное масло 250 гр.

Сметана 900 гр.

Пшеничная мука 450 гр.

Разрыхлитель 1,5 ч. ложки

Соль по вкусу

Вода 100 мл

Яблоко 1,3 кг

Сахар 325 гр.

Лимонная цедра 1,5 ч. ложки

Манка 2–3 ст. ложки

Ванильный сахар 10 гр.

Грецкие орехи по вкусу

Приготовление:









Вначале приготовим начинку. Яблоки очистим, удалим сердцевину и нарежем на небольшие кусочки. Отправим их в кастрюльку или сковороду, добавим немного воды, 2-3 ст. ложки сахара, количество сахара зависит от сладости яблок. Проварим, до мягкости яблок периодически помешивая. Теперь яблоки нужно загустить. Сделать это можно с помощью манки как я. 2-3 ст. ложки будет достаточно. Проварим еще минутку и готово. Добавим 1,5 ч.ложки лимонной цедры. Начинку полностью

Приготовим тесто. В муку добавим щепотку соли и 1,5 ч.ложки разрыхлителя теста, добавим 250 гр. охлажденного сливочного и разотрем все в крошку. Добавим 200 гр. сметаны, перемешаем и соберем тесто в комок, немного месим, минутки 2 будет достаточно. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто делим на 15 частей. Стол присыпаем мукой.

Один кусочек теста раскатываем в прямоугольный пласт примерно 40/10 см.

Для удобства я переложила яблочную начинку в кондитерский пакет, отрезала край, можно использовать плотный полиэтиленовый пакет. Распределяем начинку вдоль полоски теста. Благодаря пакету количество начинки по всей длине теста будет равномерным. Сворачиваем трубочной. Защипываем края. Выкладываем трубочки на противень устеленный пергаментной бумагой и выпекаем в разогретой до 180* С духовке, режем верх+низ без конвекции на среднем уровне.







Выпекаются трубочки очень быстро, как подрумянятся края и низ, вынимаем и остужаем прямо на пергаменте, снимать с него нужно остывшие трубочки. Таким образом выпекаем все трубочки. Для крема соединяем 700 гр. холодной сметаны с сахаром и ванильным сахаром, просто перемешиваем и крем готов. На подготовленную поверхность выкладываем сначала 5 трубочек и промазываем обильно кремом, потом 4 трубочки и крем, 3 крем, 2 крем,1 трубочка и крем.

Немного крема оставляем для промазывания боков торта. Ставим торт в холодильник на 3-4 часа, лучше на ночь. Торт хорошо пропитался. Отрезаем бока торта, оставляя красивый срез. Смазываем торт остатками крема и посыпаем обжаренными и измельченными в блендере грецкими орехами, можно украсить шоколадом, предварительно натереть его на терке или нарезать ножом. Торт получается большим и очень вкусным.

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