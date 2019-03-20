Ароматнейшие ореховые булочки

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных булочек, от которых будут все безума.
Что может быть вкуснее ароматной домашней выпечки? Существует множество различных рецептов. Мы вам предлагаем сделать такие потрясающе ароматные и вкусные булочки, которые понравятся как взрослым, так и детям. Любители ореховой выпечки будут от них в полном восторге. Булочки нежные, мягкие, воздушные и такие вкусные, что уплетаются одна за одной. Рекомендую всем попробовать такую вкуснятину и разбавить свои чаепития новыми отменными вкусами.
Нужные ингредиенты
- 1 кг муки
- полторы чайные ложки соли
- 510 мл молока
- 2 столовые ложки подсолнечного масла
- ваниль по вкусу
- 1 чайная ложка корицы
- 200 гр сахарного песка
- 20 гр сухих дрожжей
- 200 гр сливочного масла
- 2 яйца
- 200 гр грецких орехов
- 1 чайная ложка желтка
Начинаем процесс
- В первую очередь в отдельной емкости разводим дрожжи в 500 мл теплого молока.
- Затем добавляем 120 гр сахарного песка и ваниль. Хорошо все перемешиваем и вбиваем яйца. Теперь венчиком немного взбиваем.
- После чего в отдельную емкость просеиваем муку и вливаем жидкую смесь. Добавляем 150 гр размягченного сливочного масла, соль и подсолнечное масло. Замешиваем мягкое тесто и накрываем его полотенцем. Ставим в теплое место на пару часов. По истечении нужного времени тесто увеличится в объеме в два раза.
- Принимаемся за приготовление ореховой начинки. Для этого растапливаем 50 гр сливочного масла и сыпем к нему 80 гр сахарного песка. Также добавляем молотую корицу.
- Измельчаем в блендере орехи и отправляем их следом. Добавляем оставшееся молоко и перемешиваем до однородности. В результате получаем густую кашеобразную массу.
- По истечении нужного времени раскатываем тесто в прямоугольный пласт и распределяем по поверхности подготовленную начинку. Теперь одну сторону закладываем к середине. Затем также проделываем со второй стороной.
- После чего разрезаем эту заготовку на полосы и каждую из них прокручиваем немного.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем изделия с расстоянием друг от друга.
- Затем оставляем в теплом месте на 20 минут. По истечении нужного времени смазываем заготовки взбитым желтком и ставим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.
Приятного аппетита!
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