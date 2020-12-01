Сделала закуску "по рецепту подписчицы": на другой день купила сразу 2 селёдки и повторила (не рыбка, а объедение)

Сегодня я спешу поделиться с вами простым рецептом селёдки в очень вкусном маринаде.

Однажды приготовила такую селёдку по рецепту подписчицы, и теперь сама часто делаю её именно этим способом.

Готовится элементарно, а результат превосходит все ожидания! Самое сложное — дождаться, когда рыбка настоится в холодильнике

Два-три часа, а ещё лучше всю ночь.

Приготовьте и вы: это очень вкусно!

Приступаем к приготовлению:

Полный список ингредиентов с точными пропорциями вы сможете посмотреть в самом конце рецепта.

Репчатый лук нарезаем тонкими перьями. Чем тоньше — тем вкуснее.

В идеале использовать белый или красный лук, но и обычный тоже подойдёт.

Затем разделываем селёдку. Рыбку можно засолить самостоятельно, а можно купить уже готовую.

Выбираем жирную и именно слабосолёную селёдку!

Тщательно удаляем все кости и нарезаем рыбу на небольшие кусочки.

Перекладываем кусочки в подходящую ёмкость, пересыпая перьями лука.

В чашу блендера кладём сахарный песок, зёрна кориандра и французскую горчицу. Добавляем подсолнечное масло без запаха, столовый уксус и воду комнатной температуры. Хорошенько перемешиваем.

Последний штрих

Заливаем рыбу подготовленным маринадом и убираем в холодильник на пару-тройку часов, а лучше на ночь.