Сделала закуску "по рецепту подписчицы": на другой день купила сразу 2 селёдки и повторила (не рыбка, а объедение)

Сегодня я спешу поделиться с вами простым рецептом селёдки в очень вкусном маринаде.
Однажды приготовила такую селёдку по рецепту подписчицы, и теперь сама часто делаю её именно этим способом.
Готовится элементарно, а результат превосходит все ожидания! Самое сложное — дождаться, когда рыбка настоится в холодильнике
Приготовьте и вы: это очень вкусно!
Приступаем к приготовлению:
Полный список ингредиентов с точными пропорциями вы сможете посмотреть в самом конце рецепта.
Репчатый лук нарезаем тонкими перьями. Чем тоньше — тем вкуснее.
В идеале использовать белый или красный лук, но и обычный тоже подойдёт.
Затем разделываем селёдку. Рыбку можно засолить самостоятельно, а можно купить уже готовую.
Выбираем жирную и именно слабосолёную селёдку!
Тщательно удаляем все кости и нарезаем рыбу на небольшие кусочки.
Перекладываем кусочки в подходящую ёмкость, пересыпая перьями лука.
В чашу блендера кладём сахарный песок, зёрна кориандра и французскую горчицу. Добавляем подсолнечное масло без запаха, столовый уксус и воду комнатной температуры. Хорошенько перемешиваем.
Последний штрих
Заливаем рыбу подготовленным маринадом и убираем в холодильник на пару-тройку часов, а лучше на ночь.
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