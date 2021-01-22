Пуховые сахарные плюшки. Бюджетно и вкусно, простой рецепт

Это всем известные мягкие и пышные, сахарные плюшки. Благодаря рецепту теста, сдоба получается воздушной, ароматной, она долго остается свежей. Кроме сахара можно еще посыпать и корицей, орешками, семенами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

дрожжи свежие, 21 г или сухие – 7 г;

молоко, 200 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 50 г;

соль щепотка;

мука, около 4809 г;

масло сливочное или растительное, 60 г;

сахар, 120 г + ваниль по вкусу;

масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

В теплом молоке распускаем дрожжи, сахар. Оставляем на 20 минут чтобы появилась пена. Если пены нет, тогда берите другие, более свежие дрожжи.

Добавляем соль и растительное масло (растопленное сливочное).

Добавляем желток и яйцо, вымешиваем венчиком или миксером.

Частями вводим муку и вымешиваем тесто.

Совет: муки потребуется меньше или больше, ведь у всех она разная. Просто не пересыпьте ее: когда масса уже не расплывается, больше не добавляйте, просто хорошо вымешивайте.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Делим тесто на 14 кусков – у вас может получиться и больше или меньше плюшек.

Скатываем кусочки в колобки и накрываем пленкой.

Сливочное масло топим и остужаем.

Сахар и ванилин берем по вкусу и смешиваем.

Каждый колобок раскатываем в тонкий пласт, смазываем маслом сливочным и посыпаем сахаром с ванилином.

Скатываем трубочку, защипываем края, складываем вдвое и делаем надрез острым ножом, раскрываем и получаем плюшку.

Выкладываем булочки на противень, застеленным пергаментом.

Смазываем желтком.

Выпекаем при 180 градусах около 15 минут.

Остужаем на решетке – сахар по выпечке может вытекать и подгорать, поэтому лучше булочки вынуть из формы.

Горячими посыпаем сахаром.