Пуховые сахарные плюшки. Бюджетно и вкусно, простой рецепт

Это всем известные мягкие и пышные, сахарные плюшки. Благодаря рецепту теста, сдоба получается воздушной, ароматной, она долго остается свежей. Кроме сахара можно еще посыпать и корицей, орешками, семенами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- дрожжи свежие, 21 г или сухие – 7 г;
- молоко, 200 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 50 г;
- соль щепотка;
- мука, около 4809 г;
- масло сливочное или растительное, 60 г;
- сахар, 120 г + ваниль по вкусу;
- масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
В теплом молоке распускаем дрожжи, сахар. Оставляем на 20 минут чтобы появилась пена. Если пены нет, тогда берите другие, более свежие дрожжи.
Добавляем соль и растительное масло (растопленное сливочное).
Добавляем желток и яйцо, вымешиваем венчиком или миксером.
Частями вводим муку и вымешиваем тесто.
Совет: муки потребуется меньше или больше, ведь у всех она разная. Просто не пересыпьте ее: когда масса уже не расплывается, больше не добавляйте, просто хорошо вымешивайте.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
Делим тесто на 14 кусков – у вас может получиться и больше или меньше плюшек.
Скатываем кусочки в колобки и накрываем пленкой.
Сливочное масло топим и остужаем.
Сахар и ванилин берем по вкусу и смешиваем.
Каждый колобок раскатываем в тонкий пласт, смазываем маслом сливочным и посыпаем сахаром с ванилином.
Скатываем трубочку, защипываем края, складываем вдвое и делаем надрез острым ножом, раскрываем и получаем плюшку.
Выкладываем булочки на противень, застеленным пергаментом.
Смазываем желтком.
Выпекаем при 180 градусах около 15 минут.
Остужаем на решетке – сахар по выпечке может вытекать и подгорать, поэтому лучше булочки вынуть из формы.
Горячими посыпаем сахаром.
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