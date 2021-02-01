Беру абсолютно любое мясо и готовлю такое блюдо – получается практически как в ресторане: при этом ничего не нужно жарить и стоять

Запеченное по этому рецепту в духовке любое мясо, всегда получается очень сочным, мягким и нежным. Блюдо я готовлю не только на каждый день – оно отлично подходит и для праздничной подачи. Мои гости всегда его ждут и просят сделать на стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина (куриное, индейка, говядина), 1 кг;

майонез и сметан по 2 ст.л;

горчица французская, 1 ст.л;

томатная паста, 3 ст.л;

чеснок, 2 зубчика;

сыр, 150 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем порционными ломтиками с толщиной до 2.5 см.

Куски складываем в емкость, заливаем томатной пастой, хорошо перемешиваем.

Накрываем емкость и ставим в холодильник мариноваться несколько часов.

Совет: в помидорах много кислоты, которая и будет размягчать волокна мяса и поэтому оно станет мягким при запекании.

Для соуса смешиваем сметану и майонез, измельченный прессом чеснок и горчицу.

Мясо солим и перчим по вкусу, добавляем разные специи.

Выкладываем ломти в форму для запекания, сверху покрываем соусом, посыпаем тертым сыром.

Запекаем около 30 минут при 180 градусах.