Беру абсолютно любое мясо и готовлю такое блюдо – получается практически как в ресторане: при этом ничего не нужно жарить и стоять

Запеченное по этому рецепту в духовке любое мясо, всегда получается очень сочным, мягким и нежным. Блюдо я готовлю не только на каждый день – оно отлично подходит и для праздничной подачи. Мои гости всегда его ждут и просят сделать на стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина (куриное, индейка, говядина), 1 кг;
- майонез и сметан по 2 ст.л;
- горчица французская, 1 ст.л;
- томатная паста, 3 ст.л;
- чеснок, 2 зубчика;
- сыр, 150 г;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем порционными ломтиками с толщиной до 2.5 см.
Куски складываем в емкость, заливаем томатной пастой, хорошо перемешиваем.
Накрываем емкость и ставим в холодильник мариноваться несколько часов.
Совет: в помидорах много кислоты, которая и будет размягчать волокна мяса и поэтому оно станет мягким при запекании.
Для соуса смешиваем сметану и майонез, измельченный прессом чеснок и горчицу.
Мясо солим и перчим по вкусу, добавляем разные специи.
Выкладываем ломти в форму для запекания, сверху покрываем соусом, посыпаем тертым сыром.
Запекаем около 30 минут при 180 градусах.
Такая закуска хороша горячей, отлично сочетается с самыми разными гарнирами.Но и в качестве холодной закуски, она также очень подходит.
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