Скатерть-Самобранка

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Беру абсолютно любое мясо и готовлю такое блюдо – получается практически как в ресторане: при этом ничего не нужно жарить и стоять

Запеченное по этому рецепту в духовке любое мясо, всегда получается очень сочным, мягким и нежным. Блюдо я готовлю не только на каждый день – оно отлично подходит и для праздничной подачи.  Мои гости всегда его ждут и просят сделать на стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина (куриное, индейка, говядина),  1 кг;
  • майонез и сметан по 2 ст.л;
  • горчица французская, 1 ст.л;
  • томатная паста, 3 ст.л;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • сыр, 150 г;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем порционными ломтиками с толщиной до 2.5 см.

Беру абсолютно любое мясо и готовлю такое блюдо – получается практически как в ресторане: при этом ничего не нужно жарить и стоять

Куски складываем в емкость, заливаем томатной пастой, хорошо перемешиваем.

Накрываем емкость и ставим в холодильник мариноваться несколько часов.

Совет: в помидорах много кислоты, которая и будет размягчать волокна мяса и поэтому оно станет мягким при запекании.

Для соуса смешиваем сметану и майонез, измельченный прессом чеснок и горчицу.

Мясо солим и перчим по вкусу, добавляем разные специи.

Выкладываем ломти в форму для запекания, сверху покрываем соусом, посыпаем тертым сыром.

Беру абсолютно любое мясо и готовлю такое блюдо – получается практически как в ресторане: при этом ничего не нужно жарить и стоять

Запекаем около 30 минут при 180 градусах.

Беру абсолютно любое мясо и готовлю такое блюдо – получается практически как в ресторане: при этом ничего не нужно жарить и стоять

Такая закуска хороша горячей, отлично сочетается с самыми разными гарнирами.

Но и в качестве холодной закуски, она также очень подходит.

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