Такие салаты готовлю на Новый год! 3 рецепта из самых простых продуктов

Новый год — особенный праздник. Семья у меня большая, мы любим отмечать этот праздник за красивым праздничным столом. Хочу поделиться с вами своими любимыми рецептами салатов. Куда же без них! Все мои домашнее знают, что я их обязательно приготовлю. А я знаю, что всем эти закуски точно понравится.
Салат «Ананасовый рай»
Салат с ананасами любят у нас все. Готовить его очень просто. Возьмите для приготовления:
- 100 грамм сыра;
- 200 грамм куриной грудки;
- 1 небольшой свежий огурец;
- 3 шт. яиц;
- 150 грамм ананасов(консервированных);
- 1 луковица (крымская, красная);
- соль, сахар (2 ч.л.), уксуса 9% (20 мл.);
- 3 ст. ложки майонеза.
Приготовление салата
Сначала маринуем лук. Нарезаем его полукольцами и добавляем соль (0,5ч.л.), сахар и уксус. Заливаем его горячей водой и оставляем на 15 минут.
Подготавливаем остальные ингредиенты. Твёрдый сыр нарезаем тоненькой соломкой, отправляем в глубокую ёмкость. Свежий огурец нарезаем также соломкой. Ананас лучше покупать кружочками, ведь его тоже необходимо нарезать соломкой. То же самое проделываем и с яйцами. Копчёную куриную грудку, нарезанную соломкой, отправляю в ёмкость. Маринад сливаем и добавляем лук. В конце добавляем чеснок и майонез.
Совет: вместо майонеза попробуйте положить греческий йогурт, получится тоже очень вкусно.
Салат АЛЯ ГРЕЧЕСКИЙ
Для приготовления этой закуски возьмите такие продукты:
- курицу (филе) – 300 грамм;
- сыр фета – 200 грамм;
- сладкий жёлтый перец – 1 штука;
- помидор – 2 штуки;
- огурец – 1 штука;
- зелёный лук – 100 грамм;
- оливки – 100 грамм;
- майонез – 2 ст. ложки;
- соевый соус – 2 ст. ложки;
- горчица, кунжут, куркума.
Начинаем готовить салат
Куриную грудку для этого салата я запекаю в духовке. Нарезаю мясо ломтиками, расстилаю его на пергаменте и немного присаливаю, перчу, и добавляю куркуму. Сбрызгиваю кусочки маслом, посыпаю чёрным кунжутом. Выпекаю 15 минут при температуре 180 градусов.
Большими кубиками нарезаем жёлтый перец, помидоры и огурец. Серединку помидора лучше вынуть, чтобы салат не потек. К овощам добавляем измельчённый зеленый лук и нарезанную курицу. Добавляем фету, её нарезаем кубиком и оливки.
К майонезу добавляем горчицу и соевый соус. Перемешиваем и заправляем салат. Посыпаем черным кунжутом для красоты и пикантности. Такой салат лучше всего сразу подавать к столу.
Праздничный салат «Новинка»
Этот салат я приготовила на день рождение дочери, он так понравился гостям, что все просили рецепт. Делюсь с вами секретами приготовления шикарной закуски.
Ингредиенты:
- грудка куриная – 200 грамм;
- редис – 200 грамм;(поищите маргеланскую)
- грибы шампиньоны — 300 грамм;
- лук – 1 штука;
- майонез – 2 ст.ложки;
- салат для украшения.
Соус:
- масло оливковое – 2 ст. ложки:
- мед – 1 ч.ложка;
- соевый соус – 2 ст. ложки;
- бальзамический соус – 1 ст. ложка;
Готовим продукты для закуски
Шампиньоны нарезаем пластинками, высыпаем в сковородку, жарим пока не испарится вся влага. Предварительно обжарим лук и добавим к грибам. Маринуем курицу. В посуде смешиваем мед, оливковое масло, соевый соус, бальзамический соус. Перемешиваем. Куриную грудку варим в подсоленной воде. Разберите мясо на волокна и залейте маринадом. Пусть настоится 20 минут. Редис измельчите с помощи тёрки для корейской морковки. Солим и отставляем в сторону.
Собираем салат
К обжаренным грибам добавляем редис (всю лишнюю влагу с редиса слить), заправляем майонезом.
Берем плоскую тарелку, выстилаем дно салатом, устанавливаем разъёмный круг. Основной слой – редис с грибами. Уплотняем ложечкой и ставим по центру круг диаметром поменьше. Туда выкладываем мясную основу. Её уплотнять не нужно. Снимаем верхний круг и тот, что побольше. Посыпаем зеленью вокруг закуски. Получилось празднично и очень вкусно.
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