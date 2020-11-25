Такие салаты готовлю на Новый год! 3 рецепта из самых простых продуктов

Новый год — особенный праздник. Семья у меня большая, мы любим отмечать этот праздник за красивым праздничным столом. Хочу поделиться с вами своими любимыми рецептами салатов. Куда же без них! Все мои домашнее знают, что я их обязательно приготовлю. А я знаю, что всем эти закуски точно понравится.

Салат «Ананасовый рай»

Салат с ананасами любят у нас все. Готовить его очень просто. Возьмите для приготовления:

100 грамм сыра;

200 грамм куриной грудки;

1 небольшой свежий огурец;

3 шт. яиц;

150 грамм ананасов(консервированных);

1 луковица (крымская, красная);

соль, сахар (2 ч.л.), уксуса 9% (20 мл.);

3 ст. ложки майонеза.

Приготовление салата

Сначала маринуем лук. Нарезаем его полукольцами и добавляем соль (0,5ч.л.), сахар и уксус. Заливаем его горячей водой и оставляем на 15 минут.

Подготавливаем остальные ингредиенты. Твёрдый сыр нарезаем тоненькой соломкой, отправляем в глубокую ёмкость. Свежий огурец нарезаем также соломкой. Ананас лучше покупать кружочками, ведь его тоже необходимо нарезать соломкой. То же самое проделываем и с яйцами. Копчёную куриную грудку, нарезанную соломкой, отправляю в ёмкость. Маринад сливаем и добавляем лук. В конце добавляем чеснок и майонез.

Совет: вместо майонеза попробуйте положить греческий йогурт, получится тоже очень вкусно.

Салат АЛЯ ГРЕЧЕСКИЙ

Для приготовления этой закуски возьмите такие продукты:

курицу (филе) – 300 грамм;

сыр фета – 200 грамм;

сладкий жёлтый перец – 1 штука;

помидор – 2 штуки;

огурец – 1 штука;

зелёный лук – 100 грамм;

оливки – 100 грамм;

майонез – 2 ст. ложки;

соевый соус – 2 ст. ложки;

горчица, кунжут, куркума.

Начинаем готовить салат

Куриную грудку для этого салата я запекаю в духовке. Нарезаю мясо ломтиками, расстилаю его на пергаменте и немного присаливаю, перчу, и добавляю куркуму. Сбрызгиваю кусочки маслом, посыпаю чёрным кунжутом. Выпекаю 15 минут при температуре 180 градусов.

Большими кубиками нарезаем жёлтый перец, помидоры и огурец. Серединку помидора лучше вынуть, чтобы салат не потек. К овощам добавляем измельчённый зеленый лук и нарезанную курицу. Добавляем фету, её нарезаем кубиком и оливки.

К майонезу добавляем горчицу и соевый соус. Перемешиваем и заправляем салат. Посыпаем черным кунжутом для красоты и пикантности. Такой салат лучше всего сразу подавать к столу.

Праздничный салат «Новинка»

Этот салат я приготовила на день рождение дочери, он так понравился гостям, что все просили рецепт. Делюсь с вами секретами приготовления шикарной закуски.

Ингредиенты:

грудка куриная – 200 грамм;

редис – 200 грамм;(поищите маргеланскую)

грибы шампиньоны — 300 грамм;

лук – 1 штука;

майонез – 2 ст.ложки;

салат для украшения.

Соус:

масло оливковое – 2 ст. ложки:

мед – 1 ч.ложка;

соевый соус – 2 ст. ложки;

бальзамический соус – 1 ст. ложка;

Готовим продукты для закуски

Шампиньоны нарезаем пластинками, высыпаем в сковородку, жарим пока не испарится вся влага. Предварительно обжарим лук и добавим к грибам. Маринуем курицу. В посуде смешиваем мед, оливковое масло, соевый соус, бальзамический соус. Перемешиваем. Куриную грудку варим в подсоленной воде. Разберите мясо на волокна и залейте маринадом. Пусть настоится 20 минут. Редис измельчите с помощи тёрки для корейской морковки. Солим и отставляем в сторону.

Собираем салат

К обжаренным грибам добавляем редис (всю лишнюю влагу с редиса слить), заправляем майонезом.

Берем плоскую тарелку, выстилаем дно салатом, устанавливаем разъёмный круг. Основной слой – редис с грибами. Уплотняем ложечкой и ставим по центру круг диаметром поменьше. Туда выкладываем мясную основу. Её уплотнять не нужно. Снимаем верхний круг и тот, что побольше. Посыпаем зеленью вокруг закуски. Получилось празднично и очень вкусно.