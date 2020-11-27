К мужу напросился коллега с работы со своей женой к нам гости, а в результате получился скандал

Вообще-то мы с мужем люди гостеприимные, любим встречать гостей, да и сами не против сходит к друзьям в гости. Друзей у нас немного, но они реально классные и понимающие. А тут вдруг муж заявил: — К нам в субботу коллега с женой в гости напросился, мне неудобно было отказать, так что готовься. Если честно, я не большой любитель новых людей в нашем доме, ну думаю ладно, мужу видней.

Настал день Х, и к 16 часам мы встречали новых для меня гостей. С виду милые люди, улыбчивая жена и муж веселый, начали шутить с порога. Стол я особо не выпендривалась, накрыла, как обычно, для своих друзей, Извиняюсь за фото, делала впопыхах, очень уж хотелось мнение ваш услышать.

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На 4 взрослых человека думаю хватит. Картошечку сварила, куда же без нее, скумбрию копченую порезала. Рулет из лаваша

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Салат овощной с морепродуктами.

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На горячее запекла курицу с грибами и овощами

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И пожарила свои любимые рубленые котлеты из грудки.

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Сели выпили за знакомство, коллега мужа стал меня нахваливать, что все вкусно и сытно. Все было хорошо, и вдруг после 5 рюмки, как говорится «И тут Остапа понесло «. Я не поняла даже с чего все началось, но гость вдруг начал кричать, что нам » бабам «лишь бы бабло потратить и по выпендриваться.

Обстановка накалялась, жена начала на него чуть ли не кидаться драться, что он жмот и дебил. Короче попали на представление, не покупая билеты. Потом вдруг гость, как ни в чем не бывало попросил бутерброды с чаем, сладкое он не любит. Я молча встала и подала то, что он заказал.

Короче гости в 19 часов полностью переругались и ушли домой. Если честно, то со мной такое случилось впервые.

Но самое интересное, с утра наш гость позвонил нам. И как ни в чем не бывало начал спрашивать, как у нас дела, и чем мы занимались после их ухода. Ну а в конце разговора заявил, что в следующие выходные они нас ждут к себе в гости.

Очень интересно, что вы думаете по этому поводу, и как поступать с такими горе — гостями?