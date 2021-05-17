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Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно

Люля-кебаб в духовом шкафу станет украшением праздничного стола. Такое блюдо никогда не оставит гостей равнодушными, они обязательно попросят добавки.

Люля-кебаб в духовом шкафу: ингредиенты

Люля-кебаб в духовом шкафу

  1. Мякоть баранины — 1 кг. (один килограмм)
  2. Бараний жир — 140 гр. (сто сорок грамм)
  3. Соль, перец, зелень — по  вкусу

Кроме этого:

  1. Масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Томаты — 2 шт. (две штуки)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Сок лимона — 3 ч. л (три чайные ложки)
  5. Оливковое масло — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  6. Вода — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  7. Базилик и укроп — по одной порции

Способ приготовления:

  • Баранину измельчите, жир не надо перемалывать, так получится более сочно.
  • Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Фаршу дайте отдохнуть 30 минут.
  • Руки намочите и сформируйте колбаски размером с ладонь.
  • Колбаски нанизывайте на шпажки и поместите в морозильную камеру на 5-6 минут.
  • Колбаски выложите на решётку над противнем и жарьте в духовом шкафу полчаса при температуре 200 градусов. Во время приготовления колбаски нужно периодически переворачивать.
  • Лук нарежьте полуколечками, вымойте в воде и отожмите. Поперчите, посолите, полейте лимонным соком и маслом. маринуйте полчаса.
  • Томаты и зелень измельчите, введите сок лимона, соль, перец и оливковое масло, добавьте воду и вымесите.
  • Готовые колбаски подавайте с луком, зеленью и соусом.

Люля-кебаб в духовом шкафу наполнит Ваш дом невероятным ароматом мяса.

Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно 4

Готовьте на здоровье!

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