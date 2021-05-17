Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно

Люля-кебаб в духовом шкафу станет украшением праздничного стола. Такое блюдо никогда не оставит гостей равнодушными, они обязательно попросят добавки.
Люля-кебаб в духовом шкафу: ингредиенты
- Мякоть баранины — 1 кг. (один килограмм)
- Бараний жир — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Соль, перец, зелень — по вкусу
Кроме этого:
- Масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Томаты — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сок лимона — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Оливковое масло — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Вода — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Базилик и укроп — по одной порции
Способ приготовления:
- Баранину измельчите, жир не надо перемалывать, так получится более сочно.
- Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Фаршу дайте отдохнуть 30 минут.
- Руки намочите и сформируйте колбаски размером с ладонь.
- Колбаски нанизывайте на шпажки и поместите в морозильную камеру на 5-6 минут.
- Колбаски выложите на решётку над противнем и жарьте в духовом шкафу полчаса при температуре 200 градусов. Во время приготовления колбаски нужно периодически переворачивать.
- Лук нарежьте полуколечками, вымойте в воде и отожмите. Поперчите, посолите, полейте лимонным соком и маслом. маринуйте полчаса.
- Томаты и зелень измельчите, введите сок лимона, соль, перец и оливковое масло, добавьте воду и вымесите.
- Готовые колбаски подавайте с луком, зеленью и соусом.
Люля-кебаб в духовом шкафу наполнит Ваш дом невероятным ароматом мяса.
Готовьте на здоровье!
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