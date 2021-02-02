У вас есть немного молока? Сделайте этот чудесный десерт без духовки. Пудинг с карамелью

Очень нежный пудинг с карамельной помадкой. Для его готовки, вам нужны самые простые продукты, которые точно у вас всегда есть в наличии. Десерт очень нежный, с кремовой структурой и вы можете предложить его даже своим гостям и сделать для детского праздника.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 800 мл;

масло сливочное, 90 г;

мука, 100 г;

сахар, 80 г;

вода, 300 мл;

ванильный экстракт, 1 ч.л;

кукурузный крахмал, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Масло сливочное растапливаем на небольшом огне.

В кипящее масло всыпаем муку, уменьшаем огонь и завариваем массу.

Добавляем сахар и ванилин, перемешиваем.

Вливаем тонкой струйкой молоко и перемешиваем.

Варим, постоянно перемешивая, до густого состояния. Это займет около 5 минут.

Совет: чтобы крем не собирался в комки, перемешивайте его при варке только деревянной или силиконовой лопаткой, а не обычной ложкой.

Возьмите красивые формы, можно стеклянные, разливаем пудинг и оставляем остывать.

Крахмал заливаем водой (200 мл), перемешиваем.

В сковороду насыпаем сахар и топим его до карамельного цвета.

Вливаем в карамель 100 мл воды, перемешиваем и варим до полной однородности.

Вливаем в сковороду крахмал с водой и варим до густоты.

Выливаем карамель на пудинг, остужаем при комнатной температуре и отправляем в холодильник на 30 минут.

По желанию, вы можете еще и украсить пудинг тертым шоколадом. Но я так не делаю, т.к вкус карамели не хочу перебивать ничем.

А вот пару капель лимонного сока в пудинг, совсем не помешают – будет лимонная нотка.