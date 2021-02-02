У вас есть немного молока? Сделайте этот чудесный десерт без духовки. Пудинг с карамелью

Очень нежный пудинг с карамельной помадкой. Для его готовки, вам нужны самые простые продукты, которые точно у вас всегда есть в наличии. Десерт очень нежный, с кремовой структурой и вы можете предложить его даже своим гостям и сделать для детского праздника.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 800 мл;
- масло сливочное, 90 г;
- мука, 100 г;
- сахар, 80 г;
- вода, 300 мл;
- ванильный экстракт, 1 ч.л;
- кукурузный крахмал, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Масло сливочное растапливаем на небольшом огне.
В кипящее масло всыпаем муку, уменьшаем огонь и завариваем массу.
Добавляем сахар и ванилин, перемешиваем.
Вливаем тонкой струйкой молоко и перемешиваем.
Варим, постоянно перемешивая, до густого состояния. Это займет около 5 минут.
Совет: чтобы крем не собирался в комки, перемешивайте его при варке только деревянной или силиконовой лопаткой, а не обычной ложкой.
Возьмите красивые формы, можно стеклянные, разливаем пудинг и оставляем остывать.
Крахмал заливаем водой (200 мл), перемешиваем.
В сковороду насыпаем сахар и топим его до карамельного цвета.
Вливаем в карамель 100 мл воды, перемешиваем и варим до полной однородности.
Вливаем в сковороду крахмал с водой и варим до густоты.
Выливаем карамель на пудинг, остужаем при комнатной температуре и отправляем в холодильник на 30 минут.
По желанию, вы можете еще и украсить пудинг тертым шоколадом. Но я так не делаю, т.к вкус карамели не хочу перебивать ничем.
А вот пару капель лимонного сока в пудинг, совсем не помешают – будет лимонная нотка.
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